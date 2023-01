Souvenir du 6 janvier dirigé par les Dems alors que le GOP luttait contre les rebelles

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a décerné de grands honneurs à ceux qui se sont opposés à la foule du Capitole du 6 janvier il y a deux ans et à l’effort menaçant État après État pour renverser les élections, déclarant que «l’Amérique est une terre de lois, pas de chaos, » même si le désarroi a rendu le Congrès dysfonctionnel pour un quatrième jour consécutif.

Les démocrates aux deux extrémités de Pennsylvania Avenue ont commémoré les policiers attaqués ce jour-là et les travailleurs électoraux locaux et les responsables de l’État qui ont fait face à une intimidation féroce de la part des partisans de l’ancien président Donald Trump alors qu’ils se battaient pour le maintenir au pouvoir après sa défaite.

“Notre démocratie a tenu”, a déclaré Biden vendredi en décernant des médailles présidentielles des citoyens à une douzaine de récipiendaires de tout le pays dans la salle est de la Maison Blanche. “Nous, le peuple, n’avons pas bronché.”

Pourtant, la vulnérabilité de la démocratie était également exposée au Capitole alors que les républicains luttaient pour sortir de l’impasse sur le prochain orateur de la Chambre, laissant cette chambre dans les limbes pendant ce qui aurait dû être la première semaine sous une majorité du GOP.

Une résolution de la crise immédiate est finalement intervenue après une série de concessions des dirigeants du GOP pour apaiser son flanc d’extrême droite. Lors d’un vote scellé tôt samedi après minuit. Le représentant Kevin McCarthy de Californie a obtenu la majorité dont il avait besoin pour devenir président de la Chambre et remettre la chambre au travail.

Plusieurs heures plus tôt, les législateurs ont tenu une minute de silence pour commémorer l’assaut du 6 janvier 2021 contre le bâtiment qui a attiré principalement des démocrates, avec de brèves remarques des dirigeants démocrates passés et entrants – les représentants Nancy Pelosi et Hakeem Jeffries – et aucun du GOP.

L’événement était axé sur les agents de police du Capitole qui ont protégé le bâtiment le 6 janvier et les familles des agents des forces de l’ordre décédés après l’émeute. Jeffries a déclaré que 140 officiers ont été grièvement blessés et que « beaucoup d’autres seront à jamais marqués par la violence sanguinaire de la foule insurrectionnelle. Nous sommes ici aujourd’hui avec notre démocratie intacte grâce à ces officiers.

Lors de la cérémonie à la Maison Blanche, Biden a décrit la violence avec des détails évocateurs et parfois graphiques – l’officier transpercé par un mât arborant le drapeau américain, les coups, les effusions de sang et les cris racistes des émeutiers qui prétendaient être des forces de l’ordre alors qu’ils envahissaient police et chassé pour les législateurs.

« Des insurgés malades », dit-il. “Nous devons dire clairement d’une voix unie qu’il n’y a pas de place… pour l’intimidation des électeurs ou la violence électorale.”

Bien que les horreurs du 6 janvier se soient abattues sur les membres des deux partis, on se souvient maintenant de manière largement polarisée, comme d’autres aspects de la vie politique dans un pays divisé.

Biden, dans ses remarques de l’après-midi, a mis en valeur l’héroïsme des lauréats, que ce soit face à la violente foule du Capitole ou à la horde d’agitateurs inspirés par Trump qui ont menacé les travailleurs électoraux ou ont autrement cherché à annuler les résultats.

Mais il ne pouvait pas ignorer les signes avant-coureurs que cela pourrait se reproduire.

À mi-mandat, les candidats qui ont nié le résultat des élections libres et équitables de 2020 ont été défaits pour de nombreux postes cruciaux à l’échelle de l’État supervisant les élections dans les États du champ de bataille, tout comme un certain nombre de négationnistes cherchant des sièges au Congrès.

Pourtant, de nombreux législateurs qui ont porté des allégations sans fondement de fraude électorale ou ont excusé la violence du 6 janvier continuent de servir et sont nouvellement habilités.

La candidature de Trump en 2024 a été lente au départ, mais son coffre de guerre est plein et certains rivaux potentiels pour la nomination présidentielle républicaine ont canalisé ses fausses affirmations sur la course de 2020.

De plus, plusieurs législateurs qui ont fait écho à ses mensonges sur une élection volée à l’époque ont joué un rôle central dans les efforts visant à faire dérailler l’ascension de McCarthy au poste de président – ​​insensibles aux appels de Trump de loin pour le soutenir et mettre fin au combat.

La lutte prolongée a laissé la Chambre sans chef, incapable d’adopter des projets de loi et impuissante à faire bien plus que tenir vote après vote pour le président jusqu’à ce qu’une majorité soit atteinte. Tout, des séances d’information sur la sécurité nationale à l’aide à leurs électeurs pour naviguer dans la bureaucratie fédérale, était en pause parce que les membres élus ne pouvaient pas encore prêter serment.

Certains démocrates ont vu une ligne directrice à partir du 6 janvier.

Le chaos de l’élection du président concernait “la destruction d’une institution d’une manière différente”, a déclaré la représentante démocrate Pramila Jayapal de Washington, l’une des législateurs qui ont fui les émeutiers il y a deux ans.

Ensuite, les insurgés ont piégé certains législateurs dans la chambre de la Chambre mais ne l’ont jamais violée. Ils ont retardé les affaires nationales pendant des heures ce jour-là.

Maintenant, certains se sont sentis piégés dans la même chambre par les votes répétés et infructueux pour un orateur.

“Le courant de continuité ici est l’extrémisme, les éléments du trumpisme, les normes n’ont pas d’importance”, déclare le représentant démocrate Mike Quigley de l’Illinois. “Il ne s’agit pas de gouverner, il s’agit de pontifier et de défendre un point de vue extrémiste.”

Au moins neuf personnes qui se trouvaient au Capitole le 6 janvier 2021 sont décédées pendant ou après les émeutes, dont une femme qui a été tuée par balle par la police alors qu’elle tentait de s’introduire dans la chambre de la Chambre et trois autres partisans de Trump qui, selon les autorités subi des urgences médicales.

Deux officiers, Howard Liebengood de la police du Capitole et Jeffrey Smith de la police métropolitaine, étaient au Capitole le 6 janvier et se sont suicidés dans les jours qui ont suivi l’attaque. Biden a honoré les deux vendredi avec des médailles posthumes.

Un troisième officier, l’officier de police du Capitole Brian Sicknick, s’est effondré et est décédé après s’être engagé avec les manifestants. Un médecin légiste a déterminé plus tard qu’il était décédé de causes naturelles.

La police métropolitaine a annoncé des mois plus tard que deux autres de ses officiers qui avaient répondu à l’insurrection, Kyle DeFreytag et Gunther Hashida, étaient également morts par suicide.

À Capitol Hill, les législateurs, pour la plupart démocrates, ont tenu un moment de silence de 140 secondes en l’honneur de ces officiers alors que certaines de leurs familles ont prononcé leurs noms et qu’une cloche a sonné en leur honneur.

« J’aimerais que nous n’ayons pas à être ici », a déclaré Ken Sicknick, frère de Brian Sicknick, après la cérémonie.

Après l’élection de mi-mandat insatisfaisante des alliés de Trump, le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier a conclu son travail en recommandant au ministère de la Justice de poursuivre l’ancien président. Un avocat spécial et finalement le procureur général Merrick Garland décideront maintenant de l’inculper ou non.

Alors que les enquêtes du Congrès sont terminées, les affaires pénales se poursuivent toujours, tant pour les 950 personnes arrêtées et inculpées dans l’attaque violente que pour Trump et ses associés qui font toujours l’objet d’une enquête. Le deuxième procès pour complot séditieux débute cette semaine, pour des membres des Proud Boys d’extrême droite.

Dans une étape mesurée mais significative, le Congrès a modifié en décembre la loi sur le décompte électoral pour limiter le rôle du vice-président dans le décompte des votes électoraux, pour rendre plus difficile pour les législateurs individuels de monter des objections aux résultats des élections correctement certifiés et pour éliminer les «faux électeurs» comme ceux déployés par les alliés de Trump dans le but d’annuler sa défaite face à Biden.

Après tout cela, Biden, qui en a fait l’un des piliers de son programme pour prouver au monde que les démocraties peuvent offrir à leurs citoyens, a déclaré qu’il espérait que c’était “la première fois que nous parvenons vraiment à résoudre tout le problème lié au 1er janvier. 6. Les choses s’arrangent.

Mais vint ensuite la lutte pour l’orateur, rare dans les annales du Congrès.

« Et maintenant, pour la première fois en 100 ans, nous ne pouvons pas bouger ? Biden a déclaré plus tôt cette semaine. « Ce n’est pas beau. Ce n’est pas une bonne chose.

“Regardez,” continua-t-il, “à quoi pensez-vous que cela ressemble pour le reste du monde?”

La rédactrice d’Associated Press, Colleen Long, a contribué à ce rapport.

Zeke Miller, Mary Clare Jalonick et Calvin Woodward, Associated Press