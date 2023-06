Souvenir des victimes de la discothèque Pulse à l’occasion du 7e anniversaire du massacre

ORLANDO, Floride (AP) – Dans le centre de la Floride, les 49 victimes tuées et des dizaines d’autres survivants du massacre dans une discothèque gay-friendly ont été rappelées avec le dévoilement d’une fresque murale de 44 pieds (13,4 mètres) de large, la sonnerie des cloches de l’église et une veillée nocturne sur le site du club Pulse lundi, le septième anniversaire de la tragédie.

Plusieurs personnes se sont rassemblées sur le site de la discothèque Pulse près du centre-ville d’Orlando à 2 heures du matin lundi, à peu près au moment où le tireur Omar Mateen a ouvert le feu en 2016, faisant 49 morts et 53 blessés. À l’époque, il s’agissait de la pire fusillade de masse de l’histoire moderne des États-Unis, mais ce nombre a été dépassé l’année suivante lorsque 58 personnes ont été tuées et plus de 850 ont été blessées parmi une foule de 22 000 personnes lors d’un festival de musique country à Las Vegas.

Mateen a été tué après une confrontation de trois heures par des membres de l’équipe SWAT. Il avait prêté allégeance à l’État islamique.

Au Orlando Museum of Art, une peinture murale colorée de 44 pieds sur 18 pieds (13,4 mètres sur 5,5 mètres) représentant les victimes a été dévoilée. Dans l’après-midi, une église du centre-ville prévoyait de faire sonner les cloches de son église 49 fois dans ce qui est devenu une tradition annuelle.

« Après sept ans, nos cœurs restent brisés par l’acte de violence insensé qui a coûté la vie à 49 personnes innocentes et en a blessé tant d’autres », a déclaré le maire du comté d’Orange, Jerry Demings. « Il est réconfortant de savoir que notre communauté n’a pas oublié la douleur et la souffrance des familles et des survivants, car c’est le seul moyen pour que l’amour l’emporte sur la haine. »

The Associated Press