Souvenir de l’émission bien-aimée ‘Ellen’ DJ tWitch: Viola Davis, Jana Kramer et d’autres réagissent à sa mort tragique

Les stars de “So You Think You Can Dance”, Viola Davis et bien d’autres à Hollywood pleurent la perte du danseur professionnel emblématique, Stephen “tWitch” Boss.

La mort de l’homme de 40 ans a été confirmée par sa femme Allison Holker Boss. tWitch est décédé le 13 décembre selon le bureau du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a déclaré en partie sa femme.

LE CÉLÈBRE DJ TWITCH D’ELLEN DEGENERES EST MORT À 40 ANS

“Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans.”

Allison a terminé la déclaration avec un message à son mari.

“Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”

Le couple avait célébré son neuvième anniversaire de mariage quelques jours avant la mort de tWitch. Ils ont partagé trois enfants ensemble – Zaia, 3 ans, Maddox, 6 ans et Weslie, 14 ans.

Il a commencé sa carrière en 2008 après avoir décroché la deuxième place de “So You Think You Can Dance”.

tWitch a également acquis une renommée en tant que DJ sur “The Ellen Show”.

L’animatrice de télévision Ellen DeGeneres a partagé un hommage émouvant à son émission DJ sur Instagram, à côté d’une photo des deux étreintes.

“J’ai le cœur brisé. tWitch était pur amour et lumière. Il était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il va me manquer. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses beaux enfants – Weslie, Maddox et Zaïa.”

Leah Remini, qui a rejoint tWitch en tant que juge “So You Think You Can Dance” l’été dernier, a révélé qu’elle était dévastée par la nouvelle soudaine et a partagé une série de vidéos amusantes et de photos d’eux sur Instagram.

“J’ai le cœur brisé par la nouvelle du décès de tWitch. Bien que nous nous soyons rencontrés à plusieurs reprises au Ellen Show, j’ai appris à mieux le connaître cet été lorsque j’ai rejoint la table des juges sur” So You Think You Can Dance “, a-t-elle déclaré. en partie.

“tWitch a toujours été si gentil avec moi et tous ceux qui travaillaient si dur dans les coulisses. tWitch était le gars qui jouait et interagissait avec ses fans dans le public pendant les pauses publicitaires, et il encourageait tous les candidats lorsque les caméras ne tournaient pas. Il avait une telle passion et un tel amour pour les artistes de danse et de guidage et les concurrents de la série. Reposez-vous tranquillement, tWitch ; vous laisserez un grand vide dans de nombreux cœurs. »

FOX Entertainment, 19 Entertainment et Dick Clark Productions ont partagé une déclaration avec Fox News Digital concernant la mort du danseur bien-aimé.

“Nous nous souviendrons toujours de Stephen ‘tWitch’ Boss pour la lumière et la joie qu’il a apportées dans nos vies et dans le cœur de tant de personnes. Cette perte tragique et douloureuse d’un talent aussi radieux et inimitable et d’un ami bien-aimé est incommensurable au-delà des mots, et nous pleure aux côtés de sa famille, de ses proches et de ses fans. ‘tWitch’, tu vas beaucoup nous manquer.”

De plus, certaines de ses co-stars de “So You Think You Can Dance” ont rendu hommage au danseur professionnel dans la section commentaires d’une vidéo de danse que tWitch et sa femme ont partagée sur Instagram il y a à peine trois jours et intitulée “HOLIDAY SUNDAY FUNDAY DANCE !! !” Avec mon amant.”

“Coeur brisé !!!! Allison mon coeur est avec toi !!!!!” Laura Gottlieb, une ancienne du concours de danse a déclaré.

Alex Wong était sur la saison sept de l’émission avec tWitch et a exprimé sa tristesse dans la section des commentaires. “Mon coeur est brisé.”

L’actrice hollywoodienne Kerry Washington a rendu hommage au danseur bien-aimé sur Twitter.

“Le monde a perdu une lumière vive aujourd’hui. Twitch a apporté de la joie et de l’amour aux gens du monde entier grâce à la musique et à la danse. Mon cœur est lourd aujourd’hui pour sa famille et tous ceux qui l’ont connu et aimé.”

Viola Davis s’est également rendue sur les réseaux sociaux après avoir appris la nouvelle : “Je suis à court de mots en ce moment, je prie pour sa famille et ses proches.”

La star de country Jana Kramer a également partagé ses réflexions sur la mort du danseur bien-aimé sur son dernier post Instagram, “Je prie pour vous et votre famille. Je suis vraiment désolée.”

Les stars de “Jersey Shore”, DJ Pauly D, ont pleuré la perte de tWitch sur Twitter, tandis que Nicole “Snooki” Polizzi a également commenté la vidéo sur les réseaux sociaux du célèbre couple de danseurs.

“Merde, c’est une triste nouvelle. Nous envoyons des prières à la famille et aux amis de Stephen “tWitch” Boss. RIP TWITCH”, a partagé la star de télé-réalité.

Snooki a écrit : “Que Dieu vous bénisse, vous et votre belle famille, je suis vraiment désolé.”

Après avoir partagé l’une des captivantes performances “So You Think You Can Dance” de tWitch sur Twitter, l’actrice Alyssa Milano a sous-titré son message, “RIP TWITCH. Merde.”

La journaliste Katie Couric a également partagé ses sentiments sur Twitter, “Tellement si triste. Stephen ‘tWitch’ Boss, ancien DJ de ‘Ellen DeGeneres Show’ et ‘SYTYCD’ All-Star, mort à 40 ans.”

“Les vraies femmes au foyer de Miami” Larsa Pippen a ajouté qu’elle “priait pour votre famille”, avec un emoji au cœur rouge sur le dernier post de danse de Holker et tWitch ensemble.

L’actrice nominée aux Emmy Awards, Yvette Nicole Brown, a partagé un tweet émouvant sur la célèbre danseuse.

“Qu’est-ce qui se passe ?! Cette nouvelle m’a brisé le cœur. Je l’aime depuis #SYTYCD. Il était toujours si joyeux et plein de vie. Toujours. Oh, twitch ! Si vous vous sentez désespéré, veuillez appeler le 988. #Reste s’il te plait”

Le chanteur country Mickey Guyton a rendu hommage au défunt danseur.

“Vous ne savez jamais vraiment ce que quelqu’un traverse. Vérifiez vos proches. Soyez toujours bon avec les gens. Mec, celui-ci fait mal. #riptwitch“

Un contributeur vedette de “The Ellen Show”, Kalen Allen, a parlé de tWitch dans un long post sur Instagram et a dit en partie : “À mon ami, confident et frère bien-aimés… Dieu sait, mon cœur est à l’arrêt parce que je Je n’ai jamais connu un ami comme toi. Aucun mot, aucune danse ou aucun spectacle ne peut décrire à quel point ton existence était magnifique pour ce monde et moi.

La comédienne Chelsea Handler a également commenté la publication d’Allison et tWitch sur les réseaux sociaux, “Je vous envoie tout mon amour encore et encore.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 988.