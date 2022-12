Souvenez-vous des las de la guerre et des pauvres, le pape François exhorte les catholiques du monde la veille de Noël

Samedi, le pape François a conduit les catholiques du monde à Noël, déclarant, dans une référence apparente à la guerre en Ukraine et à d’autres conflits, que le niveau de cupidité et de soif de pouvoir était tel que certains voulaient “consommer même leurs voisins”.

François, célébrant le 10e Noël de son pontificat, a présidé une messe solennelle de la veille de Noël dans la basilique Saint-Pierre. C’était le premier avec une capacité d’environ 7 000 personnes après près de trois ans de fréquentation restreinte en raison de COVID-19.

Environ 4 000 autres personnes ont participé à l’extérieur sur la place Saint-Pierre par une nuit relativement chaude.

Une vue générale à l’intérieur de la basilique Saint-Pierre alors que le pape célèbre samedi la messe de la veille de Noël au Vatican. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois, une maladie du genou a empêché François de rester debout pendant de longues périodes, déléguant un cardinal pour être le célébrant principal à l’autel de la plus grande église de la chrétienté.

Assis à côté de l’autel pendant la majeure partie de la messe, il a tissé son homélie autour du thème de la cupidité et de la consommation à différents niveaux, demandant aux gens de regarder au-delà du consumérisme qui a «emballé» la fête, de redécouvrir son sens et de se souvenir de ceux qui souffrent. de la guerre et de la misère.

“Les hommes et les femmes de notre monde, dans leur soif de richesse et de pouvoir, consomment même leurs voisins, leurs frères et sœurs”, a-t-il déclaré.

« Combien de guerres avons-nous vues ! Et dans combien d’endroits, aujourd’hui encore, la dignité et la liberté humaines sont-elles méprisées !

Depuis que la Russie a envahi son voisin en février, François s’est prononcé contre la guerre à presque tous les événements publics, au moins deux fois par semaine, dénonçant ce qu’il a appelé des atrocités et des agressions non provoquées.

Il n’a pas spécifiquement mentionné l’Ukraine samedi soir.

Un prêtre de l’Église orthodoxe d’Ukraine dirige un service de la veille de Noël pour les militaires de la Garde nationale ukrainienne dans la région de Kharkiv. La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. (Vyacheslav Madiyevsky/Reuters)

“Comme toujours, les principales victimes de cette cupidité humaine sont les faibles et les vulnérables”, a déclaré le pape, dénonçant “un monde avide d’argent, de pouvoir et de plaisir”.

“Je pense avant tout aux enfants dévorés par la guerre, la pauvreté et l’injustice”, a-t-il déclaré, évoquant également “les enfants à naître, pauvres et oubliés”.

Faisant un parallèle entre l’enfant Jésus né dans une crèche et la pauvreté d’aujourd’hui, le Pape a dit : « Dans la crèche du rejet et de l’inconfort, Dieu se rend présent. Il vient là parce qu’on y voit le problème de notre humanité : l’indifférence produite par la course avide à posséder et à consommer.

Une fille regarde une statue de l’enfant Jésus alors que le pape François préside la messe du réveillon de Noël dans la basilique Saint-Pierre au Vatican samedi. (Gregorio Borgia/Associated Press)

Plus tôt ce mois-ci, Francis a exhorté les gens à dépenser moins pour les fêtes de Noël et les cadeaux et à envoyer la différence aux Ukrainiens pour les aider à passer l’hiver.

Il a fêté son 86e anniversaire la semaine dernière et, à part la maladie du genou, semble être en bonne santé.

Le jour de Noël, qui tombe un dimanche, François doit délivrer sa bénédiction et son message semestriels “Urbi et Orbi” (à la ville et au monde) depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre à des dizaines de milliers de personnes dans le carré ci-dessous.