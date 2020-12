Les fans de Dame Barbara Windsor peuvent revenir sur sa vie incroyable et sa carrière inoubliable dans une série d’éditions spéciales Mirror.

L’actrice emblématique d’EastEnders et star de Carry On est décédée tragiquement à l’âge de 83 ans à la suite d’une bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Barbara restera dans les mémoires dans les retraits commémoratifs dans les journaux de ce week-end.

L’édition de samedi du Mirror comprendra un hommage de huit pages à Barbara, et le Sunday Mirror et Sunday People comprendront tous deux des spéciaux de 16 pages.

Sa mort a été confirmée juste après minuit par son mari dévasté Scott Mitchell.

Il a déclaré à PA: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.









« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. .

«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.

«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle.















(Image: photo publicitaire)



«Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant toujours d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.

Barbara est décédée jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite à Londres.

Alors que les amis, les membres de la famille et le mari de Barbara, Scott, s’étaient ralliés autour d’elle avec amour et soutien, elle était devenue seule pendant le verrouillage du coronavirus car elle ne comprenait pas pourquoi personne ne lui rendait visite.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Scott a déménagé Barbara dans une maison de soins plus tôt cette année sur les conseils de son neurologue.

L’actrice a parlé publiquement de son état en 2018, encourageant les gens à courir le marathon de Londres 2019 au profit de Dementia Revolution, pour « soutenir des recherches révolutionnaires pour trouver un remède à une maladie qui affecte tant de gens, comme moi ».

Scott a annoncé en 2018 que Windsor avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014 et a parlé de sa tristesse d’avoir oublié qu’ils étaient mariés.

Depuis, il est resté à ses côtés et s’est occupé d’elle du mieux qu’il pouvait.

Repose en paix, Barbara.