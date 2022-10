Soutient les droits des femmes – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Chaque citoyen américain se voit garantir l’égalité des droits. Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus. Cela signifie que chaque personne, quel que soit son sexe ou son identité, devrait avoir la même capacité de faire ses propres choix pour sa santé.

Le choix des soins de santé pour vous pourrait signifier : Dois-je me faire vacciner contre la grippe ? Qu’en est-il d’un coup de zona? Puis-je obtenir de l’insuline à un prix abordable ? Puis-je obtenir un traitement pour les maladies cardiaques, la prostate, l’arthrite, le cancer ? Aurai-je des soins de maternité sécuritaires? Puis-je avoir accès au contrôle des naissances? Puis-je obtenir une vasectomie en toute sécurité ? Puis-je obtenir un avortement sécurisé ?

Aucune autre personne, aucun politicien, aucune entité gouvernementale ne devrait pouvoir retirer à quiconque le droit de prendre ses propres décisions concernant ses propres soins de santé. C’est individuel. C’est personnel. C’est un choix individuel et égal.

En plus de soutenir l’Affordable Insulin Now Act, Lauren Underwood soutient les droits des femmes à l’ensemble des services de santé reproductive, sans restrictions. Cela comprend l’accès à des avortements sûrs, légaux et abordables. Lauren Underwood a voté pour la loi de 2021 sur la protection de la santé des femmes. Lauren continue de se battre pour l’égalité des droits en matière de soins de santé. Si vous vous souciez de garder l’égalité des droits, votez pour Lauren Underwood pour la représentante des États-Unis, district 14.

Mary Ann Doetschman

Yorkville