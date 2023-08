Soutiens en santé mentale disponibles pour les Britanno-Colombiens touchés par les incendies de forêt

La Colombie-Britannique affirme avoir déployé son équipe de soutien psychologique en cas de catastrophe pour aider à fournir un soutien en matière de santé mentale à toute personne touchée par les incendies de forêt.

Les membres de l’équipe de soutien psychologique en cas de catastrophe ont été déployés dans le cadre du programme de gestion des urgences de la Colombie-Britannique dans différents centres d’accueil de l’intérieur. Les membres de l’équipe fournissent « un soutien psychosocial sous la forme de premiers secours psychologiques, qui constituent une approche holistique de bien-être communautaire visant à réduire les niveaux de détresse émotionnelle des individus, des familles, des intervenants et des communautés ».

Le gouvernement provincial affirme qu’il travaille avec les autorités sanitaires et d’autres agences pour soutenir les gens et les mettre en contact avec des services de santé mentale dans une période incroyablement difficile pour de nombreuses personnes. Plus tôt cette semaine, plus de 25 000 Britanno-Colombiens faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation et 37 000 autres étaient en alerte.

De nombreux ordres d’évacuation ont été dégradés et des alertes ont été annulées, mais plus de 15 000 personnes restent sous ordre d’évacuation samedi.

« Bon nombre des personnes touchées sont des communautés des Premières Nations et autochtones, qui sont confrontées à un stress et à des traumatismes supplémentaires en raison des déplacements historiques de leurs terres et de leurs foyers.

Le personnel de l’Autorité sanitaire des Premières Nations s’est rendu dans les centres d’accueil d’évacuation pour aider les évacués autochtones qui ont besoin d’accéder à des services de conseil en bien-être mental et à des ressources de bien-être traditionnelles et pour fournir un contact culturellement sûr pour assurer la transition vers les ressources de soins de santé nécessaires.

Pour obtenir de l’aide supplémentaire, ils peuvent contacter : [email protected].

N’importe qui peut appeler gratuitement la BC Mental Health Support Line, 24 heures sur 24, au 310-6789 pour obtenir de l’aide en cas d’anxiété, de dépression, un soutien émotionnel et des ressources spécifiques à la santé mentale et aux troubles liés à l’usage de substances.

L’accès aux services de toxicomanie, tels que les fournitures de réduction des méfaits, les services de prévention des surdoses, la naloxone, les options de traitement, telles que le traitement par agonistes opioïdes, l’approvisionnement sûr et les conseils, est disponible et peut être coordonné via ce numéro.

