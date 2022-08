Soutien vocal des échevins de St. Charles pour le bâtiment polyvalent proposé au centre-ville de St. Charles – section locale de Shaw

Les plans d’un immeuble à usage mixte de quatre étages dans les rues 1st et Prairie au centre-ville de St. Charles continuent d’aller de l’avant.

Le comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles a examiné les plans conceptuels lundi et était généralement en faveur des plans. J&B Builders, Inc., basé à St. Charles, a déposé un plan conceptuel pour le terrain vacant restant dans le développement de l’unité prévue de Brownstone.

Le développement de l’unité planifiée de Brownstone a été approuvé pour permettre le réaménagement de l’ancien site du centre commercial Piano Factory pour les maisons en rangée. Le plan d’occupation des sols adopté dans le cadre du plan global de 2013 de la ville identifie la propriété comme étant à usage mixte.

Le bâtiment proposé de 50 pieds de haut et de quatre étages ferait face à South 1st Street. Le premier étage abriterait des espaces commerciaux et un parking tandis que jusqu’à 20 unités de condominiums occuperaient les deuxième à quatrième étages.

Les logements en copropriété seraient possédés et non loués. Le personnel a suggéré que les utilisations pourraient être limitées à un bureau d’affaires/professionnel, à un commerce de détail ou à une galerie d’art. J&B Builders a accepté la recommandation.

“Notre plan est de quatre à cinq boutiques qui seraient petites – des unités de 700 à 900 pieds carrés le long de la 1ère rue qui plairaient aux propriétaires de la communauté environnante”, avait précédemment déclaré Brian Buoy, de J&B Builders. “Les unités commerciales ne seront disponibles à l’achat que pour les acheteurs des unités résidentielles afin de permettre cette relation unique de vie / travail.”

L’échevin du quatrième quartier, Bryan Wirball, a déclaré qu’il aimerait voir certains des éléments architecturaux des bâtiments voisins incorporés dans le projet.

“Cela me semble plutôt simple”, a déclaré Wirball.

L’échevin du quatrième arrondissement, David Pietryla, a également déclaré qu’il aimerait voir le bâtiment se fondre davantage avec les autres bâtiments à proximité. L’échevin du troisième arrondissement, Todd Bancroft, a cependant déclaré qu’il aimait les styles architecturaux contrastés.

“Je pense que c’est une sorte de sensation agréable”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est un beau contraste.”

J&B Builders demande le remboursement des améliorations apportées à la partie publique de la propriété, y compris, mais sans s’y limiter, l’excavation/la pierre, les travaux de béton, l’aménagement paysager, les pavés, les grilles d’arbres, les plantations, le paillis, l’irrigation et l’éclairage. L’entreprise demande un remboursement ne dépassant pas 400 000 $.

“Dans le passé, la ville a remboursé un promoteur pour l’amélioration du paysage de rue dans le district de financement des augmentations fiscales de la première rue”, a déclaré l’urbaniste Ellen Johnson aux échevins. « Notez que cet établissement est situé en dehors du quartier TIF.

L’échevin du deuxième quartier, Ron Silkaitis, avait des inquiétudes quant à l’octroi d’une aide financière au promoteur parce que la propriété ne se trouve pas dans le district TIF.

“Cela proviendrait du fonds général de la ville pour ce faire”, a déclaré Silkaitis. “Et j’ai un réel souci avec ça. J’aimerais voir plus d’informations sur les coûts réels par rapport aux estimations. »

C’était la seule grande préoccupation qu’il avait avec le projet.

“En termes généraux, j’en suis assez satisfait”, a déclaré Silkaitis.

Les commissaires du plan ont examiné la proposition le 2 août et ont exprimé leur soutien général au projet. Ils ont fait plusieurs suggestions, notamment que la circulation et la circulation des piétons autour de l’intersection de la 1ère rue et de la rue Prairie soient évaluées afin de planifier les futures liaisons vers le sud jusqu’au parc Mt. St. Mary.

Le développeur prévoit de donner suite à cette suggestion.

“Si nous allons de l’avant avec le développement, nous prévoyons de réaliser l’étude de trafic recommandée par la Commission du Plan”, a déclaré Buoy aux échevins. « Nous prévoyons également de prendre en compte les recommandations du personnel concernant un passage pour piétons et serions heureux d’intégrer tout type de passage pour piétons à travers les Prairies dans notre plan d’implantation. »