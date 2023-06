« Soutien total et solidarité au peuple russe »: Kim de Corée du Nord envoie ses vœux pour la Journée de la Russie

La Corée du Nord a offert son plein soutien à la Russie.

Le lundi est la fête nationale de la Russie.

Les États-Unis accusent la Corée du Nord de fournir des roquettes et des missiles au groupe mercenaire russe Wagner.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a offert lundi « le plein soutien et la solidarité » de son pays à Moscou dans un message adressé au président russe Vladimir Poutine, ont rapporté les médias officiels.

Kim a envoyé le message de félicitations à l’occasion de la fête nationale de la Russie, l’une des rares nations qui entretiennent des relations amicales avec Pyongyang.

Son message, publié par l’agence officielle coréenne Central News Agency (KCNA), ne mentionnait pas directement l’invasion de l’Ukraine ou l’implication de Moscou dans un conflit armé, mais louait la « décision et les conseils corrects de Poutine… pour déjouer les menaces croissantes des forces hostiles ». « .

Le peuple nord-coréen, a-t-il ajouté, exprime « son plein soutien et sa solidarité au peuple russe dans sa lutte sans merci pour la mise en œuvre de la cause sacrée de préserver les droits souverains, le développement et les intérêts de son pays contre les politiques autoritaires et arbitraires des impérialistes ». les pratiques ».

C’est le dernier message de soutien de Pyongyang à Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.

La Corée du Nord a décrit ce conflit comme une « guerre par procuration » américaine pour détruire la Russie et a condamné l’aide militaire occidentale à Kiev.

En janvier, les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir des roquettes et des missiles au groupe mercenaire russe Wagner. Pyongyang a nié cette allégation.

Et en mars, Washington a affirmé avoir la preuve que Moscou se tournait vers Pyongyang pour fournir des armes pour son offensive en Ukraine, en échange d’une aide alimentaire pour la Corée du Nord appauvrie.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie a longtemps résisté à la pression croissante sur la Corée du Nord, qui fait l’objet de multiples sanctions de l’ONU et de l’Occident pour ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.