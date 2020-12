Le président Recep Tayyip Erdogan a critiqué les nouvelles sanctions américaines imposées à la Turquie pour son achat d’un système de défense antimissile S-400 à la Russie, affirmant qu’il attendait le soutien de l’allié de l’OTAN de son pays, et non une sanction.

Dans un discours prononcé lundi, Erdogan a déclaré que la Turquie ne serait dissuadée de se défendre ni par les sanctions américaines, ni par celles convenues par l’UE en réponse au forage de gaz du pays dans les eaux méditerranéennes revendiqué par Chypre.

«Nous attendons le soutien de notre allié de l’OTAN, l’Amérique, dans notre lutte contre les organisations et les forces terroristes … et non des sanctions», Dit Erdogan.

Aussi sur rt.com Les sanctions de l’UE et des États-Unis contre la Turquie montrent qu’elle n’est un État de l’OTAN que de nom et rapprocheront Erdogan de la Russie et de la Chine

Les États-Unis ont annoncé lundi des sanctions contre la présidence turque des industries de la défense (SSB) pour l’acquisition du système de missiles antiaériens S-400, ainsi qu’un gel des avoirs et des restrictions de visa pour son président.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis «Ne tolérera pas de transactions importantes avec les secteurs de la défense et du renseignement de la Russie», ajoutant qu’il « A exhorté la Turquie » à «Résolvez immédiatement le problème du S-400.»

Un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré qu’Ankara «Condamne» les sanctions et les allégations selon lesquelles son nouvel armement pourrait compromettre les systèmes de l’OTAN sont « Dépourvu de tout mérite technique. »

Ils ont ajouté qu’Ankara « Prendre les mesures nécessaires » contre ce qu’il a appelé un « Grave erreur » par les États-Unis, tout en affirmant également que le président Donald Trump avait précédemment admis à plusieurs reprises que l’acquisition par la Turquie du S-400 était «Justifié».

Pendant un certain temps, les États-Unis ont tenté de dissuader la Turquie de conclure un accord avec la Russie, affirmant qu’il craignait de déstabiliser l’OTAN, et avaient précédemment bloqué la livraison d’avions de combat F-35 au pays au-dessus.

Aussi sur rt.com « Pas un pays ordinaire »: Erdogan dit que les sanctions américaines contre les S-400 sont « irrespectueuses » envers un allié crucial de l’OTAN

Pendant ce temps, la Turquie a été la semaine dernière encore plus en désaccord avec d’autres alliés de l’OTAN, dont la Grèce et la France, sur la décision de l’UE d’approuver des sanctions limitées contre les responsables turcs pour son forage gazier, avec plus de détails à publier dans les semaines à venir.

Le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas, a déclaré lundi que l’UE prenait « Pas lents, quoique réguliers » contre la Turquie «Pour mettre fin à son comportement illégal et provocateur.» Athènes a appelé à un embargo sur les armes à l’encontre de la Turquie, mais les mesures proposées par l’UE ne visent que les individus énergétiques liés à ses activités en Méditerranée orientale et ne visent pas l’économie turque.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!