«  Soutien indéfectible  »: les députés français conservateurs soutiennent Sarkozy après sa condamnation

Un certain nombre de députés français ont déclaré leur «soutien indéfectible» à Nicolas Sarkozy après la condamnation de l’ancien président français pour corruption.

Sarkozy a été condamné lundi à un an de prison et à deux ans avec sursis par un tribunal de Paris pour avoir tenté d’obtenir illégalement des informations d’un magistrat en 2014.

Le politicien de 66 ans a été président de 2007 à 2012 et avait demandé des détails sur une action en justice dans laquelle il était impliqué. Sarkozy avait fermement nié les allégations.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs membres de son parti conservateur, Les Républicains, ont dénoncé la décision du tribunal.

« Un soutien indéfectible à Nicolas Sarkozy », a déclaré le président du parti Christian Jacob sur Twitter.

« La sévérité de la peine choisie est absolument disproportionnée et révèle la persistance judiciaire d’une institution déjà très contestée. »

« Il faut faire la lumière sur les méthodes et l’indépendance du parquet national des finances ».

La confidentialité des communications entre un avocat et son client a été un point de discorde majeur dans le procès. L’avocate de la défense de Sarkozy, Jacqueline Laffont, a fait valoir que toute l’affaire était basée sur un «bavardage».

Annie Genevard, législatrice et ancienne secrétaire générale des Républicains, s’est dite « abasourdie » par la décision du tribunal.

« Je voudrais exprimer mon soutien et mon amitié dans cette épreuve », a-t-elle ajouté sur Twitter.

La peine de Sarkozy est la première fois dans l’histoire de la France moderne qu’un ancien président a été condamné à une peine de prison sans remise, bien que cela puisse être purgé à la maison avec un bracelet électronique.

Le prédécesseur de Sarkozy, Jacques Chirac, a été reconnu coupable en 2011 de détournement de fonds publics et condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir agi alors qu’il était maire de Paris.

Parallèlement, le Premier ministre de Sarkozy, François Fillon, a été condamné en juin 2020 à cinq ans de prison, dont deux ans dans une ferme, pour détournement de fonds publics et dissimulation d’abus de biens de l’entreprise.

Sarkozy s’est retiré de la politique active après avoir échoué à être choisi comme candidat à la présidentielle de son parti pour les élections françaises de 2017, remportées par le sortant Emmanuel Macron.

« Nicolas Sarkozy est-il parfait? Non. Les femmes et les hommes qui composent notre système de justice sont-ils parfaits? Non », a tweeté Sonia Krimi, membre d’En marche du président Macron!

« J’espère que la justice continuera d’être rendue de plus en plus au palais de justice … et de moins en moins dans la sphère publique. »

Sarkozy fera face à un autre procès plus tard ce mois-ci avec 13 autres personnes accusées de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012.

En 2015, l’ancien président avait tweeté sa conviction que les condamnations graves prononcées par un tribunal ne devraient pas être ajustées en longueur.

« Je souhaiterais qu’il n’y ait pas de mesures d’ajustement des peines pour les peines de plus de 6 mois », avait-il déclaré.