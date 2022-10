Soutien-gorge en dentelle rouge et mini-jupe Lacoste de Paris Jackson : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : The Daily Stardust / BACKGRID

Paris Jackson repousse toujours les limites et c’est exactement ce qu’elle a fait lorsqu’elle a assisté à un événement Lacoste à Los Angeles le 6 octobre. mini-jupe taille mi-haute en cuir verni rouge.

Plus à propos Paris Jackson

Paris a secoué un soutien-gorge en dentelle rouge vif avec des bretelles sur le devant tandis que tout le devant était transparent révélant sa poitrine nue. Ses abdominaux toniques et sa petite taille étaient exposés alors qu’elle coiffait le haut avec une mini-jupe en cuir verni rouge à taille mi-haute. Drapé sur ses épaules était un long trench-coat orange avec une veste plus petite nouée autour de sa taille. Elle a complété son look avec de grosses bottes de combat en cuir rouge, un sac à dos en cuir marron et une tonne de bijoux en or.

Paris a eu le vent en poupe avec ses tenues ces derniers temps et elle est allée directement de Paris à Los Angeles où elle a poursuivi sa séquence stylée. L’autre jour, elle a assisté au défilé Stella McCartney pendant PFW lorsqu’elle portait une robe pull à fleurs complètement découpée, révélant un body nude en dessous. Tout le dos de la robe était transparent, montrant son body effronté en dessous.

La mini-robe de Paris était super colorée et avait des glands à franges qui pendaient tandis que l’ourlet était super court, mettant en valeur ses longues jambes toniques. Elle a accessoirisé la robe avant-gardiste avec une paire de bottines à talons en cuir marron et un glamour funky. Paris a jeté ses cheveux blonds dans un chignon haut désordonné et a ajouté un œil de chat vert foncé et un œil fumé tandis qu’une lèvre nude brillante liait son look.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





En plus de ces looks, elle a assisté au défilé Givenchy la veille en portant une mini-robe noire moulante avec des bretelles spaghetti et un décolleté en crochet transparent qu’elle a accessoirisé avec des bottines en daim noires à bouts pointus et une lèvre rouge audacieuse.