WESTCHESTER, NY – Début 2020, Vivian C. Mackenzie avait de grands projets pour sa petite entreprise.

Mackenzie, la propriétaire du Kathleen’s Tea Room à Peekskill, New York – connue pour son service de thé l’après-midi comprenant des scones et des sandwichs aux doigts – prévoyait de célébrer sa 10e année en affaires avec un nouveau produit: un mélange de scones fait maison.

Elle espérait également augmenter ses revenus de 3% grâce à de nouveaux efforts de marketing et à la restauration d’événements d’entreprise.

Au lieu de cela, alors que la pandémie de coronavirus faisait rage et que les restaurants à l’intérieur étaient fermés, Mackenzie a dû laisser partir quatre employés. Ses revenus étaient en baisse de 90%.

L’idée de scone à fabriquer à la maison, essentiellement une nouvelle entreprise, a également dû être abandonnée.

Bien que la pandémie ait joué un rôle, MacKenzie a déclaré qu’une autre difficulté à laquelle elle était confrontée était le manque d’accès au financement nécessaire dont elle avait besoin pour faire l’étiquetage, les tests et l’emballage.

«Je pense que c’est parce que les propriétaires de petites entreprises noires ont tendance à ne pas avoir accès au capital que les autres entreprises ont», dit-elle. «Je n’ai pas pu obtenir de prêt avant le COVID et peu importait que je remette mes bénéfices chaque année.»

La pandémie a eu un effet dévastateur sur les petites entreprises à travers le pays, mais elle a été particulièrement brutale pour les entreprises appartenant à des Noirs. Le nombre de propriétaires d’entreprises noirs aux États-Unis a baissé de 41% de février à avril, contre 17% de leurs homologues blancs, selon un rapport du National Bureau of Economic Research.

En août, la Federal Reserve Bank of New York a publié une étude qui a montré que les entreprises appartenant à des Noirs étaient également plus susceptibles d’être situées dans les points chauds du COVID-19, ce qui signifie que ces entreprises faisaient face à la « double menace » de la santé et de l’économie. les crises.

Mais de nouveaux chiffres publiés par le Census Bureau pourraient indiquer des signes de renouveau. Les données suggèrent une augmentation des entreprises appartenant à des Noirs en octobre, dépassant les chiffres de février de 5,4%, selon une analyse préliminaire de la Federal Reserve Bank of New York. En comparaison, les entreprises appartenant à des Blancs ont connu une hausse de 0,4% au cours de la même période.

Certaines entreprises locales attribuent cette augmentation au soutien qu’elles ont reçu grâce au mouvement Black Lives Matter.

Dave King, qui avec sa mère Patricia possède Caribreeze Vegan Delight, un restaurant jamaïcain à base de plantes à Spring Valley, NY, a déclaré que les affaires n’avaient jamais été aussi bonnes.

Bien que les restaurants à l’intérieur aient été fermés – le restaurant ne peut accueillir que neuf personnes, ce n’était donc pas un problème – les commandes à emporter ont doublé par rapport à l’année précédente.

« Notre activité a vraiment repris au départ parce que les gens s’inquiétaient du coronavirus et des usines de transformation de la viande et voulaient être en sécurité et rester à l’écart de la viande », a-t-il déclaré. «Puis, à la suite de George Floyd, les gens voulaient soutenir les entreprises noires lorsqu’ils ont commencé à parler de Black Lives Matter. Mes commandes ont augmenté de cinq fois. Nous étions un peu lents sur les affaires et la pandémie est ce qui nous a sauvés.

De nombreux répertoires en ligne d’entreprises appartenant à des Noirs, dont celui créé par la chanteuse Beyoncé, ont vu le jour ces derniers mois.

Vanessa L. Seide a déclaré que la pandémie avait également sauvé son entreprise, Very Lovely Soles, une entreprise de chaussures en ligne basée à Bedford Hills, New York, spécialisée dans les appartements.

«Une fois que les choses ont commencé à s’ouvrir, je pense que les gens ont commencé à soutenir les petites entreprises, puis avec le mouvement Black Lives Matter, ils sont venus soutenir les entreprises noires. J’ai donc eu la chance d’obtenir un soutien dans ces deux domaines », a-t-elle déclaré. « Cette dame de la ville a publié mes informations sur son site Web et j’ai eu 20 commandes ce jour-là. Je n’ai jamais eu cela auparavant. Mes ventes globales sont en hausse de 35% par rapport à l’année dernière. »

Les entreprises noires ont encore du mal

Chris Bibbins a dû fermer son entreprise, Hill Top Barbershop à Spring Valley, NY de mars à juin.

Il est ouvert maintenant, mais les affaires ont diminué de plus de la moitié.

«Avec la pandémie, beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas se faire couper les cheveux, vous savez, et j’utilise toutes les précautions. Nous avons séparé les stations, nous utilisons du désinfectant pour les mains, nous désinfectons l’endroit. Chaque fois que quelqu’un se lève d’une chaise, nous pulvérisons une chaise vers le bas, nous désinfectons », dit-il. « Je veux dire, que pouvez-vous faire d’autre si les gens ne veulent tout simplement pas venir chez le coiffeur? »

Bibbins, qui travaille pour le département des autoroutes de la ville de Ramapo, New York, a déclaré qu’il était en retard sur le paiement du loyer de la propriété.

«Dieu merci, j’ai un autre travail. Je ne pourrais pas survivre », dit-il. «Je reste à peine à flot ici. Ça devient difficile.

Jusqu’à présent, Bibbins a déclaré qu’il n’avait pas sollicité de prêt.

«Je ne veux pas me briser avec un autre type de dette, alors je m’en suis éloigné», a-t-il déclaré.

«Lorsque vous pensez à la manière dont les entreprises démarrent et à leur croissance, le capital personnel et les actifs personnels sont si importants à la fois pour la fondation d’une petite entreprise et pour sa capacité à obtenir du capital», a déclaré Claire Kramer Mills, vice-présidente adjointe de la Federal Banque de réserve de New York.

«Très souvent, les entreprises appartenant à des Noirs commencent avec un désavantage financier. En plus de cela, il existe de profondes différences dans les relations bancaires. »

Le plan de protection des paiements aide

Vivian MacKenzie a pu obtenir un prêt dans le cadre du Plan de protection des paiements, que le Congrès a mis en place pour aider les petites entreprises dans le cadre de la loi sur l’aide, le soulagement et la sécurité économique du coronavirus de 2,2 billions de dollars. Cela l’a aidée à garder le salon de thé de Kathleen ouvert, mais elle a dit que l’accès au capital avait toujours été une lutte.

« Je ne pense pas que beaucoup de propriétaires d’entreprise savent qu’ils doivent vraiment établir une relation avec leur banquier dans une petite banque plutôt que d’aller dans certaines des plus grandes banques où vous n’êtes qu’un numéro », a déclaré MacKenzie.

Seide, fondatrice de Very Lovely Soles, a déclaré qu’après sept ans dans l’entreprise, elle s’apprêtait à fermer boutique au début de l’année.

«Je ne pouvais pas rivaliser avec Amazon et d’autres grandes entreprises», a déclaré Seide, qui s’est lancée en affaires après 13 ans chez Nine West. Elle s’est approvisionnée en matériaux italiens et a fabriqué ses chaussures dans une usine en Chine. «J’allais vendre mon inventaire et ne plus avoir la collection de chaussures.»

Maintenant, Seide a dit qu’elle prévoyait d’aller à fond et se préparait à commander à nouveau certaines de ses chaussures.

Cela serait conforme aux données du Census Bureau, qui montrent qu’après que le nombre d’entreprises appartenant à des Noirs actifs à l’échelle nationale est tombé à 634874 en avril (une baisse de 41% depuis février), il est remonté à 1133727 en octobre, même dépassant les chiffres de février qui s’élevaient à 1 075 778.

« Le diable est dans les détails », a déclaré Mills. « Lorsque vous regardez les chiffres globaux, vous pouvez raconter une histoire heureuse qui semble être revenue. Cela signifie que les entreprises qui étaient en attente ont été rouvertes ou que de nouvelles ont été créées. Mais les gens se lancent-ils dans des activités commerciales parce qu’ils ont perdu leur emploi à temps plein et ne peuvent pas trouver d’emploi? Et pour les entreprises appartenant à des Afro-Américains, il est très probable que ce soit un concert solo. »

Mills a déclaré que les nouvelles données suggèrent qu’il existe un pivot autour des préférences des consommateurs, en particulier la façon dont ils ont changé pendant la pandémie et à quoi ils vont ressembler après la pandémie.

À Peekskill, Macknezie a déclaré qu’elle avait reçu le soutien de clients souhaitant soutenir les entreprises noires.

«Qu’elles appartiennent ou non à des Noirs, il est simplement important de soutenir vos entreprises locales. Ce sont les entreprises qui sont ici, vos bouchers, vos propriétaires de magasins de vêtements, vos boulangers, ce sont les entreprises qui sont venues ici et qui ont soutenu les communautés, » elle a dit. « Et nous voulons vraiment qu’ils soient toujours en affaires à la fin de cela. »

Swapna Venugopal Ramaswamy couvre les femmes et le pouvoir pour le réseau USA Today Northeast.Cliquez ici pour ses dernières histoires. Suivez-la sur Twitter à @SwapnaVenugopal ou envoyez-lui un courriel à svenugop@lohud.com