Soutien au rassemblement ukrainien organisé dans le parc Kerry de Kelowna – Kelowna Capital News

Un rassemblement a eu lieu dans le parc Kerry de Kelowna samedi 15 octobre pour continuer à soutenir les Ukrainiens dans l’Okanagan.

Le groupe Facebook “Kelowna Stands with Ukraine” a organisé l’événement pour continuer à faire connaître la guerre en cours et ce que les gens peuvent faire pour aider les Ukrainiens qui se rendent à Kelowna et dans l’Okanagan.

Au cours des derniers mois, plus de 300 familles sont venues dans l’Okanagan, avec 10 nouvelles personnes au cours des dernières 24 heures.

Pendant le rassemblement, les gens faisaient des dons pour aider les gens à venir au Canada et pour aider les soldats ukrainiens. Pour les dons aux familles venant dans l’Okanagan, des articles comme des articles de toilette, des appareils de cuisine, etc. Le besoin de familles d’accueil ainsi que de nourriture et de vêtements était un sujet de conversation lors du rassemblement pour aider les nouveaux arrivants à faciliter la transition vers le Canada.

Le rassemblement a également permis aux familles ukrainiennes venues à Kelowna de se rencontrer et de faire connaissance avec les gens de la communauté.

“Ce n’est pas une guerre ukrainienne, c’est une guerre mondiale”, a déclaré une personne.

“Le besoin est toujours aussi grand”, a déclaré un étudiant de l’UBCO qui a pris la parole lors de l’événement. “L’Ukraine a encore besoin de tout le soutien possible.”

