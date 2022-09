SALEM, Oregon (AP) – Le département américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé lundi un soutien financier pour l’expansion des unités mobiles d’intervention en cas de crise de santé mentale dans l’Oregon, le premier État à recevoir l’aide.

“Donner la priorité au traitement de la santé comportementale en mettant les soins de crise à la portée d’un plus grand nombre d’Américains est essentiel – dans l’Oregon et au-delà”, a déclaré le secrétaire du HHS, Xavier Becerra. Il a encouragé tous les États à profiter de cette opportunité et à travailler avec son département pour élargir l’accès à ces services de soins de santé essentiels.

Le nouveau plan soutenu par Medicaid permettra à l’Oregon de fournir et d’étendre des services de stabilisation communautaires aux personnes souffrant de crises de santé mentale et / ou de toxicomanie dans tout l’État en les mettant en contact avec un spécialiste de la santé comportementale, a déclaré le département fédéral de la santé dans un communiqué.

Les responsables disent que trop souvent, la police est appelée à intervenir auprès de personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Et trop souvent, ils aboutissent à des résultats tragiques.

“En mobilisant des professionnels de la santé mentale et de la toxicomanie pour répondre aux personnes en crise de santé mentale ou de toxicomanie, cette intervention allège le fardeau des forces de l’ordre”, indique le communiqué du ministère fédéral de la Santé.

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré que dans le cadre du programme, 85 cents de chaque dollar dépensé par les États pour étendre ces services et utilisé par les personnes couvertes par Medicaid seront payés par le gouvernement fédéral. Il y a plus de 1,4 million de bénéficiaires de Medicaid dans l’Oregon, selon l’Oregon Health Authority. C’est près d’un tiers de la population de l’État de 4,1 millions d’habitants.

Un exemple d’un tel programme existe à Eugene, dans l’Oregon, où des équipes d’ambulanciers paramédicaux et de praticiens de la santé comportementale retirent les appels de crise de santé mentale des mains d’agents en uniforme et armés.

Le programme là-bas s’appelle Crisis Assistance Helping Out On The Streets, ou CAHOOTS. Il fait partie du système local d’intervention d’urgence 911, bien que les équipes de crise ne soient pas envoyées sur les appels impliquant des situations violentes. Les équipes de CAHOOTS ont traité 24 000 appels sur le territoire en 2019.

Le soutien annoncé lundi fournira un financement supplémentaire pour des programmes comme celui-ci et permettra à l’État et à ses partenaires de l’étendre, répondant aux besoins dans une gamme de situations différentes, a déclaré le département fédéral de la Santé.

Les responsables ont déclaré que le soutien avait été rendu possible par le plan de sauvetage américain du président Joe Biden. L’Oregon est le premier État à demander et à obtenir l’approbation de cette nouvelle option Medicaid.

Andrew Selsky, l’Associated Press