Soutien américain au génocide israélien à Gaza – Une chronologie

Par Robert Inlakesh

Le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël s’est manifesté sous la forme d’une aide militaire, politique et financière.

Depuis le début de la guerre déclarée par Israël contre la bande de Gaza, dont l’Afrique du Sud affirme devant la Cour internationale de Justice (CIJ) qu’elle est de nature génocidaire, l’administration américaine Biden a constamment aidé Israël à poursuivre le conflit armé. Ce soutien inconditionnel s’est manifesté sous la forme d’une aide militaire, politique et financière.

Le gouvernement des États-Unis a été complice, non seulement de la guerre actuelle menée par Israël à l’intérieur de la bande de Gaza, mais il a également contribué à créer les conditions qui ont conduit à l’escalade du conflit le 7 octobre et depuis.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a suscité la colère des responsables israéliens après avoir déclaré que l’attaque menée par le Hamas contre Israël ne s’était pas produite en vase clos.

Les électeurs du Michigan « abandonnent Biden » à cause de la guerre à Gaza – Rapport

Le contexte de la crise humanitaire actuelle créée à l’intérieur de la bande de Gaza, qualifiée de « pire jamais » par le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, est le siège évident de 17 ans imposé au territoire côtier.

Ce siège n’aurait pas été possible sans le soutien des États-Unis, malgré les appels lancés au sein des Nations Unies pour mettre fin au blocus.

Les États-Unis imposent des sanctions à la bande de Gaza depuis 2006 et ont même planifié, à l’insu du Congrès, un coup d’État militaire contre le gouvernement élu, ce qui a conduit à une violente confrontation entre les factions politiques palestiniennes rivales – le Hamas et le Fatah – en 2007.

« Je viens devant toi en tant que juif » – Blinken

Quelques heures seulement après le début de la guerre, qui a débuté le 7 octobre, l’administration américaine Biden a positionné un porte-avions, des navires de guerre et des avions de combat dans la région de la mer Méditerranée pour soutenir son allié à Tel Aviv. Le groupe aéronaval américain 12 a reçu directement l’ordre d’entrer dans la région par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ce qui a été suivi d’une déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken selon laquelle un « soutien total » serait apporté aux Israéliens.

Antony Blinken, à son arrivée à l’aéroport Ben Gourion pour la première fois pendant la guerre, a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il se trouvait dans le pays « en tant que juif », soulignant ses liens dogmatiques avec les objectifs de guerre d’Israël. Des lanceurs de missiles guidés, des avions de combat F-35, une aide à la défense aérienne Iron Dome et des munitions d’artillerie ont tous été promis à Israël.

Le 10 octobre, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels l’armée américaine avait déployé des troupes supplémentaires dans la région, ainsi que l’annonce que la force navale déployée en Méditerranée orientale serait renforcée.

En outre, des avions de combat supplémentaires ont été déployés dans des bases américaines dans toute l’Asie occidentale. Puis, alors qu’Israël se préparait à envahir la bande de Gaza, l’administration américaine Biden a commencé à préparer un programme d’aide militaire de 2 milliards de dollars.

Les crimes de guerre israéliens appartiennent aussi à Biden et au Congrès américain

Force Delta et armes

Photographiés avec le président américain Joe Biden, des membres de la « Delta Force » de l’armée américaine ont donné lieu à des spéculations sur l’étendue de la présence terrestre américaine en soutien à la guerre de Tel Aviv.

Le 15 octobre, des responsables de la défense ont déclaré aux médias américains que leur secrétaire à la Défense avait préparé environ 2 000 militaires à déployer en Israël afin de contribuer à leur combat si nécessaire, alors que l’administration américaine Biden annonçait officiellement son projet de programme d’aide militaire de 2 milliards de dollars pour Tel. Aviv et Kiev.

Rien que le 17 octobre, au moins cinq livraisons d’armes et d’équipements américains avaient été livrées à l’armée israélienne. Puis, le 20 octobre, Joe Biden a déclaré qu’un fonds supplémentaire qu’il avait demandé au Congrès d’autoriser s’élèverait au total à 14 milliards de dollars d’aide.

Suite à cela, une proposition républicaine a été adoptée par la Chambre des représentants américaine, allouant 14,5 milliards d’aide à Israël, portant l’aide totale des États-Unis à Israël – depuis 1948 – à 124 milliards de dollars (317,9 milliards en tenant compte de l’inflation), plus élevé que tout autre État a reçu.

Début décembre, il a été rapporté que Washington avait fourni plus de 57 000 obus d’artillerie de 155 mm, 15 000 bombes, dont beaucoup étaient décrites comme des « munitions anti-bunker ». Il a été révélé que les États-Unis avaient également fourni des bombes de 2 000 livres, en plus de plus de 5 000 munitions non guidées Mk82, plus de 5 400 bombes Mk84, environ 1 000 GBU-39 de petit diamètre et près de 3 000 JDAM.

« Je suis sioniste » – Biden déclare encore une fois

Autorisations d’urgence et veto

Le 9 décembre, le président américain a utilisé la disposition d’autorisation d’urgence pour ignorer l’approbation du Congrès pour 106,5 millions de dollars d’obus de char à destination d’Israël, puis le 29 décembre, il a de nouveau contourné le congrès pour autoriser le transfert de 147,5 millions de dollars supplémentaires de munitions mortelles vers Israël. L’armée israélienne.

Le président américain a été surpris en train de diffuser de fausses informations de propagande sur les atrocités, afin de susciter le soutien du public américain à l’effort de guerre israélien en cours, notamment lorsque Joe Biden a menti en voyant des photos de combattants du Hamas décapitant des bébés.

En plus de cela, les États-Unis ont opposé leur veto à plusieurs propositions de cessez-le-feu présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et se sont tenus seuls aux côtés d’Israël à l’Assemblée générale des Nations Unies lors de deux votes cruciaux appelant à la cessation des hostilités.

Deux fois par mois – Biden contourne le Congrès pour envoyer davantage d’armes à Israël

« Opération Prospérité Gardien »

La Maison Blanche a également ordonné des mesures d’escalade au niveau régional, notamment l’opération « Prosperity Guardian » dans la mer Rouge, des frappes conjointes de missiles de précision américano-britanniques contre le Yémen, une frappe d’assassinat illégale à Bagdad contre un groupe intégré appartenant à l’appareil de sécurité irakien, et a a refusé de régner en Israël après avoir perpétré des assassinats en Syrie et au Liban.

Tout en appelant à une augmentation du volume de l’aide humanitaire autorisée dans la bande de Gaza, où la maladie et la famine se propagent à un nombre sans précédent et où aucun hôpital ne reste pleinement fonctionnel, en plus de 100 jours de conflit, l’administration Biden n’a pris aucune mesure tangible pour permettre à une aide suffisante d’atteindre Gaza.

Tout au long du conflit dans la bande de Gaza, l’administration américaine Biden a apporté un soutien politique, en matière de relations publiques, militaire, financier et logistique à Israël et a refusé d’abandonner son approche de « soutien inconditionnel ».

Pour ces raisons, les États-Unis sont largement considérés comme un participant actif à la guerre contre Gaza aux yeux de la région.

(La Chronique de la Palestine)