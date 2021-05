Southwest suspend son plan de reprise des ventes d’alcool après l’agression d’un agent de bord

Southwest Airlines a déclaré qu’elle retardait son intention de reprendre le service de boissons alcoolisées, après qu’un de ses agents de bord a été agressé et que l’industrie est aux prises avec une vague d’autres incidents de passagers à bord.

Une hôtesse de l’air de Southwest a été blessée au visage et a perdu deux dents après avoir été agressée par un passager, selon une lettre du 24 mai de la présidente du syndicat des agents de bord de Southwest, Lyn Montgomery, au PDG Gary Kelly. Entre le 8 avril et le 15 mai, il y a eu 477 incidents d’inconduite de passagers sur les vols du sud-ouest, a écrit Montgomery.

Les compagnies aériennes ont lentement ramené un service de collations et de boissons qu’elles avaient interrompu au début de la pandémie.

Southwest, basé à Dallas, avait prévu de reprendre les ventes d’alcool en juin pour les vols à Hawaï et en juillet pour les vols intérieurs plus longs dans la zone continentale des États-Unis. Un porte-parole de Southwest a déclaré qu’il n’y avait actuellement « aucun calendrier » pour la reprise des ventes d’alcool.

« Alors que les ventes d’alcool sont réintégrées dans cet environnement déjà volatil, vous pouvez sûrement comprendre notre inquiétude », a écrit Montgomery dans la lettre.

Lundi, un jour après l’incident à bord du vol Sacramento-San Diego, la Federal Aviation Administration a déclaré avoir reçu environ 2 500 rapports de comportement indiscipliné des passagers cette année, environ 1 900 de ces cas impliquant des voyageurs qui ont refusé de suivre le mandat fédéral de masque pendant les voyages en avion.

L’administration Biden exige toujours que les gens portent des masques faciaux dans les avions, à l’aéroport et dans les bus et les trains jusqu’au 13 septembre, bien que les Centers for Disease Control and Prevention aient assoupli les directives pour les personnes vaccinées dans d’autres contextes.