Southwest rétablit le dividende après trois ans alors que les voyages rebondissent

Compagnies aériennes du sud-ouest rétablit son dividende trimestriel qu’il avait suspendu au début de la pandémie de Covid-19 en 2020, dernier signe de reprise de l’industrie aérienne.

Les 54 milliards de dollars d’aide fédérale que les compagnies aériennes ont reçues pour continuer à payer leurs employés pendant la pandémie ont interdit les dividendes et les rachats d’actions, des restrictions qui ont été levées cet automne.

Le dividende de 18 cents sera versé après la fermeture du marché le 31 janvier, a déclaré Southwest dans un dossier mercredi, avant une présentation aux investisseurs.

Les compagnies aériennes américaines sont revenues à la rentabilité et les PDG ont été optimistes quant à la poursuite de la demande de voyages, même si les chefs d’entreprise d’autres secteurs, notamment la banque et la technologie, ont mis en garde contre la faiblesse économique.

“L’annonce d’aujourd’hui reflète le fort retour de la demande de voyages aériens et les solides résultats opérationnels et financiers de la société depuis mars 2022”, a déclaré le PDG de Southwest, Bob Jordan, dans un communiqué de presse.

Southwest a réitéré qu’il s’attend à ce que les revenus du quatrième trimestre augmentent jusqu’à 17% par rapport à 2019, avant la pandémie, un signe que des tarifs plus élevés continuent de stimuler la reprise des compagnies aériennes.

La compagnie aérienne basée à Dallas a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter sa capacité l’année prochaine jusqu’à 15% par rapport à 2022.

La présentation aux investisseurs de Southwest devrait commencer à 12 h HE et les dirigeants seront probablement interrogés sur les coûts, l’embauche de pilotes, les contrats de travail en attente et les attentes quant au moment où Boeing L’avion 737 Max 7 de pourrait être certifié par les régulateurs.