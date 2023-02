Southwest fait face à une audience du Sénat sur l’effondrement des vacances

Compagnies aériennes du sud-ouest ‘ Le directeur de l’exploitation, Andrew Watterson, sera confronté aux questions d’un panel du Sénat jeudi prochain sur l’effondrement des vacances du transporteur qui a bloqué des centaines de milliers de voyageurs.

Southwest a déclaré que la date de l’audience chevauchait “un engagement antérieur” du PDG Bob Jordan.

Jordan, qui a été PDG pendant un an, s’est engagé à regagner la confiance des voyageurs après la débâcle, qui a conduit à un coup de 800 millions de dollars avant impôts au dernier trimestre et l’a poussé à une perte.

Watterson prévoit “de profiter de l’occasion pour expliquer comment nous avons pris des mesures pour arranger les choses pour nos clients depuis la perturbation de Southwest fin décembre, ainsi que ce que nous faisons pour atténuer le risque que cela se reproduise”, a déclaré la compagnie aérienne dans une déclaration.

L’incident a attiré l’attention de Washington et a mis fin à une année de perturbations intermittentes des voyages aériens, en raison du mauvais temps, des problèmes de personnel et de technologie.

Southwest a annulé plus de 16 700 vols entre le 21 et le 31 décembre, car le logiciel de planification des équipages n’a pas été en mesure de suivre de nombreux changements de vol dans le sillage des conditions hivernales rigoureuses.

Les Audience du Comité sénatorial du commerce comprendra également le témoignage de Casey Murray, président du syndicat des pilotes du sud-ouest; Sharon Pinkerton, vice-présidente principale de la politique législative et réglementaire chez Airlines for America, un groupe industriel qui représente les plus grandes compagnies aériennes du pays ; Paul Hudson, président du groupe de défense des droits des consommateurs Flyers’ Rights ; et Clifford Winston, chercheur principal à la Brookings Institution.

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., La présidente du comité, avait précédemment déclaré qu’elle prévoyait de tenir une audience sur les perturbations de vol après le chaos des voyages de vacances dans le sud-ouest.