Southwest et d’autres compagnies aériennes annulent des milliers de vols à travers les États-Unis

Aucune région ou aéroport n’a supporté le poids des annulations. Mardi matin, plus de 155 vols en provenance de l’aéroport international de Denver, soit environ 17% de son trafic sortant, ont été annulés, et plus de 115 vols, soit environ 38%, ont été annulés au départ de Chicago Midway International. Plus de 100 vols ont également été annulés à Harry Reid International à Las Vegas, et des chiffres similaires ont été signalés pour Baltimore-Washington International, Dallas Love Field au Texas et Nashville International au Tennessee.

Cela fait près d’une semaine que la tempête hivernale a commencé à faire des ravages pour des millions de voyageurs. Le nombre de vols annulés a commencé à augmenter jeudi dernier, lorsque les compagnies aériennes en ont annulé plus de 2 600. Le lendemain, près de 6 000, soit environ un quart de tous les vols américains, ont été annulés à travers le pays. Samedi, veille de Noël, près de 3 500 vols ont été annulés, et un peu moins, à environ 3 200, ont été supprimés des horaires le jour de Noël.

La reprise ne fait que commencer dans des régions comme Buffalo, où au moins 28 personnes sont mortes et où les routes sont restées impraticables après la pire tempête hivernale de la région en plus de 50 ans. Une interdiction de conduire est restée en place et la neige devrait enfin se terminer tôt mardi après des accumulations allant jusqu’à 49 pouces. De nombreuses rues n’ont pas été déneigées et des véhicules sont restés bloqués sur les routes, a déclaré lundi la gouverneure Kathy Hochul.

La plupart des pannes de courant ont été rétablies après avoir touché plus d’un million de clients au plus fort de la tempête, mais des milliers de personnes sont restées sans électricité dans le Maine et à New York tôt mardi, selon poweroutage.us.

Steve Lohr reportage contribué.