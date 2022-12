Southwest Airlines fait l’objet d’un examen minutieux de la part des passagers et du gouvernement fédéral au milieu des annulations de vols – NBC New York

Lundi, Southwest Airlines a connu une vague de retards et d’annulations de vols à l’échelle nationale, suscitant des critiques cinglantes de la part des passagers et un examen minutieux de la part du gouvernement fédéral.

Des centaines de vols annulés ont été signalés rien qu’à Chicago, les passagers affirmant qu’ils n’avaient pas été suffisamment avertis des problèmes auxquels la compagnie aérienne était confrontée.

Ces critiques ont attiré l’attention du Département des transports des États-Unis, qui a qualifié le taux de vols annulés de “disproportionné et inacceptable”.

“L’USDOT est préoccupé par le taux disproportionné et inacceptable d’annulations et de retards de Southwest Airlines, ainsi que par l’incapacité à soutenir correctement les clients subissant une annulation ou un retard”, a déclaré un porte-parole. “Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, le département examinera de près si les annulations étaient contrôlables et si Southwest se conforme à son plan de service client, ainsi qu’à toutes les autres règles pertinentes du DOT.”

Des centaines de passagers dans les aéroports de Chicago disent n’avoir appris l’annulation de leur vol qu’après être déjà arrivés pour leurs vols, y compris une famille de plus de 20 personnes qui devait être à Miami lundi soir, avec une croisière non remboursable prévue pour mardi.

“Nous avons passé trois heures à attendre”, a déclaré Natalie Flowers. “On ne nous avait pas dit avant que notre vol avait été annulé. Nous n’avons reçu aucune notification.

La famille a été laissée à la recherche non seulement d’un éventuel vol vers la Floride, mais a également été confrontée au problème à plus court terme de savoir comment faire face aux problèmes, affirmant qu’elle avait fait la queue pendant des heures en vain.

«J’étais à la porte, j’ai vérifié mes bagages et tout. Il a dit que mon vol avait été retardé deux fois, puis il a été annulé », a déclaré April Holmes.

Rebeka Budde, qui s’envolait pour Las Vegas, avait des problèmes similaires.

“Quand nous sommes arrivés à l’enregistrement, ils ont dit” oui, votre vol est annulé “”, a-t-elle déclaré Budde. « Nous voilà cinq heures plus tard, et nous ne sommes toujours pas en tête de file.

Budde dit que sa sœur a manqué de jours de congé lors de notre voyage et que son patron lui a dit que son travail était en danger si elle ne revenait pas à temps.

« Ma sœur va probablement perdre son emploi parce qu’elle n’a plus de jours de congé. Ils lui ont dit de revenir mardi, sinon pas de travail », a-t-elle déclaré.

Wendy Dimitri voyage également et a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune notification concernant ses vols.

“Nous n’avons pas reçu de notification, pas de SMS, rien”, a-t-elle déclaré. «Nous sommes venus du nord-ouest de l’Indiana pour prendre notre vol. Mon mari est allé au Loop pour prendre une voiture, et il revient nous chercher pour que nous puissions conduire jusqu’à Charlotte.”

Une équipe de basket-ball basée au Wisconsin devait se rendre à Orlando pour un tournoi qui commence mardi, mais leur vol a été annulé. Après plusieurs heures et un peu de chance, ils ont réussi à faire affréter un bus pour les y conduire.

“Nous sommes arrivés ici vers 7h30, tout allait bien jusqu’à ce qu’ils nous changent de porte”, a déclaré l’entraîneur Steve Collins. “Puis cinq minutes plus tard, ils ont annulé le vol et nous ont réservé le 4 janvier.”

Collins et d’autres passagers ont exprimé leur soutien aux employés des compagnies aériennes, qui sont submergés de demandes et d’exigences alors que les voyageurs vivent des expériences horribles.

“Ils ont affaire à des gens bouleversés, et c’est un travail vraiment difficile”, a déclaré Collins.

“C’est un problème d’horaire, pas un problème de personnel”, a déclaré un porte-parole à NBC 5.

Peu de temps après ces déclarations, la compagnie aérienne a présenté des excuses publiques.

“Nos sincères excuses pour cela ne font que commencer”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. «Nous travaillons avec la sécurité au premier plan pour faire face de toute urgence aux perturbations à grande échelle en rééquilibrant la compagnie aérienne et en repositionnant les équipages et notre flotte afin de mieux servir tous ceux qui prévoient de voyager avec nous. Nous étions au complet et préparés pour le week-end de vacances qui approchait lorsque le temps violent a balayé le continent, où Southwest est le plus grand transporteur de 23 des 25 principaux marchés du voyage aux États-Unis. Cela a forcé des changements quotidiens à notre horaire de vol à un volume et une ampleur qui dispose toujours des outils que nos équipes utilisent pour rétablir la compagnie aérienne fonctionnant à pleine capacité.