Southwest Airlines exploitera un tiers des vols réguliers pendant plusieurs jours – NBC New York

Southwest Airlines, qui a fait l’objet de critiques croissantes pour son nombre d’annulations de vols lundi, a annoncé qu’elle exploiterait un tiers de ses vols réguliers “pour les prochains jours”.

Blâmant le chaos de leur horaire de vol lors de la tempête hivernale de la semaine dernière, Southwest a déclaré dans un communiqué que le temps hivernal avait perturbé l’ensemble de leurs projets de voyage de vacances, provoquant des annulations catastrophiques.

«Nous étions au complet et préparés pour le week-end de vacances qui approchait lorsque le temps violent a balayé le continent, où Southwest est le plus grand transporteur de 23 des 25 principaux marchés du voyage aux États-Unis», a déclaré le déclaration des compagnies aériennes lire. “Ces conditions opérationnelles ont forcé des changements quotidiens à notre programme de vols à un volume et une ampleur qui ont encore les outils que nos équipes utilisent pour rétablir la compagnie aérienne fonctionnant à pleine capacité.”

“Ce travail axé sur la sécurité est intentionnel, continu et nécessaire pour revenir à une fiabilité normale, qui minimise les inconvénients de dernière minute”, poursuit le communiqué. “Alors que nous poursuivons les travaux pour récupérer nos opérations, nous avons pris la décision de continuer à opérer un horaire réduit en volant environ un tiers de notre horaire pour les prochains jours.”

Les annulations de vols surviennent à un moment où les passagers tentent de rentrer chez eux ou vers une destination de voyage après le week-end de vacances. Les maux de tête accrus causés par les annulations de Southwest ont attiré de nombreux clients à se plaindre et à l’examen minutieux du gouvernement fédéral.

Le département des Transports des États-Unis a déclaré qu’il examinerait pourquoi il y avait tant d’annulations ou de retards de la part de Southwest Airlines, et si la compagnie aérienne “se conforme à son plan de service client, ainsi qu’à toutes les autres règles pertinentes du DOT”.

Les rigueurs de l’hiver ont causé au moins 17 000 vols à annuler à travers le pays depuis mercredi, mais Southwest Airlines a fait face à des difficultés d’horaire. Alors que d’autres compagnies aériennes avaient quelques vols annulés lundi, Delta avec environ 300 et United avec 130, Southwest en avait au moins 2 893, selon NBC News.

Southwest Airlines a continué de s’excuser pour ses annulations.

“Nous reconnaissons avoir échoué et nous nous en excusons sincèrement”, a déclaré la compagnie aérienne dans son communiqué.

Une énorme tempête hivernale continue de frapper une grande partie des États-Unis dimanche, tuant au moins 30 personnes.