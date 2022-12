Southwest Airlines continue d’annuler des vols à l’approche des vacances du Nouvel An – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Les voyageurs aériens aux États-Unis qui espèrent un ciel dégagé mardi après une semaine désastreuse d’annulations et de retards de vols liés aux conditions météorologiques devront prolonger leur patience de quelques jours de plus – en particulier s’ils voyagent avec Southwest Airlines.

Un peu plus de 3 000 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont déjà été annulés mardi à 14 h 45 HE, selon le site Web de suivi des vols. FlightAware.

Parmi ces vols annulés, près de 2 600 étaient ceux du sud-ouest, soit près des deux tiers de tous les vols du sud-ouest pour mardi. En revanche, Alaska Airlines n’a vu que 9% de ses vols annulés et United Airlines n’en a eu que 2%.

Les aéroports les plus touchés par les annulations de mardi sont Denver International, suivi de Chicago Midway International, Baltimore/Washington International, Harry Reid International Airport à Las Vegas, Dallas Love Field et Nashville International.

Il y avait plus de 4 100 retards à 14 h 45 HE mardi.

Les annulations de mardi font suite à une journée complète de chaos de voyage après Noël, avec 3 989 vols annulés lundi – 2 909 d’entre eux étant des vols vers le sud-ouest. Et les luttes de Noël de Southwest surviennent au cours d’une année de troubles pour l’industrie du transport aérien. Au cours de l’été, près d’un quart des vols américains ont été retardés et des milliers ont été annulés.

Sud-Ouest : Attendez-vous à plus de jours d’annulations

Southwest prévient que les annulations et les retards de cette semaine devraient se poursuivre pendant plusieurs jours, des représentants affirmant que la compagnie aérienne basée à Dallas prévoit de rappeler son horaire de vol afin de remettre les opérations sur la bonne voie.

Le PDG de Southwest Airlines, Bob Jordan, a déclaré au Wall Street Journal que la société prévoyait d’exploiter un peu plus d’un tiers de son horaire dans les prochains jours pour se donner la possibilité aux équipages d’occuper les bonnes positions.

Selon WSJ.com, Jordan a ajouté que le calendrier réduit pourrait être prolongé.

« Nous avons eu une journée difficile aujourd’hui. Selon toute vraisemblance, nous aurons une autre journée difficile demain alors que nous nous efforçons de nous en sortir », a déclaré Jordan dans une interview lundi soir avec WSJ.com.

“C’est l’événement le plus important que j’aie jamais vu.”

Multiplication des problèmes

Le sud-ouest a été particulièrement touché en raison d’une cascade de problèmes.

La tempête a claqué deux de ses plus grands hubs – Chicago et Denver – à un moment où Covid et d’autres maux hivernaux étiraient les listes de personnel. Le calendrier agressif et le sous-investissement de Southwest ont également été mis en cause.

La tempête hivernale qui a balayé le pays était inopportune pour les voyageurs qui avaient commencé à repousser le nombre de vols de la semaine de Noël vers les niveaux d’avant la pandémie.

Le jour de Noël, 3 178 vols ont été annulés et 6 870 ont été retardés, selon FlightAware.

La veille de Noël, il y a eu un total de 3 487 vols annulés, selon FlightAware.

Vendredi a été le pire jour de cette séquence avec 5 934 annulations, tandis que jeudi a vu près de 2 700 annulations.

Que peuvent faire les passagers bloqués ?

Mardi matin, au guichet du sud-ouest de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, de longues files d’attente s’accumulaient déjà alors que les voyageurs attendaient pour essayer de réserver des vols ou d’établir des correspondances.

Et au Midway International de Chicago, d’énormes accumulations de sacs non réclamés se sont accumulées alors que les passagers luttaient pour récupérer leurs bagages. Il y a eu des scènes similaires dans d’autres aéroports, notamment Harry Reid à Las Vegas et William P. Hobby Airport à Houston.

La passagère Trisha Jones a déclaré à CNN à l’aéroport d’Atlanta qu’elle et son partenaire voyageaient depuis cinq jours, essayant de rentrer chez eux à Wichita, au Kansas, après avoir débarqué d’une croisière à Fort Lauderdale, en Floride.

Après l’annulation de son vol de départ, elle est restée chez des proches puis a été redirigée vers Atlanta pour prendre un vol de correspondance.

“Nous avons eu de la chance, car nous étions à Fort Lauderdale – ma famille vit dans la région de Tampa Bay, nous avons donc pu louer une voiture pour aller voir ma famille pour Noël”, a déclaré Jones. “Nous avons vu beaucoup de familles dormir par terre, et cela me brise le cœur.”

Les appels passés lundi après-midi par CNN au service client de Southwest n’ont pas abouti, de sorte que les clients ne pouvaient même pas faire la queue pour parler à un représentant. Southwest a déclaré à CNN qu’il était « au complet pour répondre aux appels ».

La compagnie aérienne indique également que “ceux dont les vols ont été annulés peuvent demander un remboursement complet ou recevoir un crédit de vol, qui n’expire pas”.

Si vous avez été laissé en plan et que vos efforts pour joindre un agent du service à la clientèle ne vont nulle part, le fondateur de Vols pas chers Scott’s suggère d’essayer un numéro international.

“La hotline principale des compagnies aériennes américaines sera encombrée par d’autres passagers qui seront re-réservés. Pour joindre rapidement un agent, appelez l’un des dizaines de bureaux internationaux de la compagnie aérienne », a déclaré Scott Keyes.

“Les agents peuvent gérer votre réservation comme ceux basés aux États-Unis, mais il n’y a pratiquement pas d’attente pour passer.”

Cliquez ici pour obtenir des numéros internationaux que Southwest a déjà posté.

Porte-parole du sud-ouest: “Prenez soin de vous… gardez vos reçus”

Un porte-parole de Southwest Airlines a déclaré que la récente tempête hivernale était responsable de la cascade de milliers d’annulations de vols lundi et d’annulations anticipées mardi.

“Alors que la tempête continuait de balayer le pays, elle continuait d’avoir un impact sur bon nombre de nos plus grandes stations et les annulations se sont donc compilées les unes après les autres pour atteindre 100 à 150 à 1 000”, a déclaré Jay McVay lors d’une conférence de presse à l’aéroport William P. Hobby de Houston. le lundi soir.

“Avec ces annulations et par conséquent, nous nous retrouvons avec des équipages de conduite et des avions qui ne sont pas à leur place et non dans les villes où ils doivent se trouver pour continuer à gérer nos opérations.”

McVay a déclaré que la première priorité de l’entreprise en ce moment est la sécurité. “Nous voulons nous assurer que nous opérons ces vols en toute sécurité et que nous avons les équipages de conduite qui disposent d’un temps légal et suffisant pour opérer ces vols”, a-t-il déclaré.

«Nous ferons tout ce que nous devons faire pour relever les défis que nous avons rencontrés en ce moment», a-t-il déclaré, y compris «les hôtels, l’assistance au transport, les camionnettes… des voitures de location pour essayer de faire en sorte que ces gens rentrent chez eux le plus rapidement possible. .”

Il a promis que tous les clients, même ceux qui avaient déjà quitté l’aéroport ou pris des dispositions alternatives par eux-mêmes, seraient également pris en charge.

“Si vous êtes déjà parti, prenez soin de vous, faites ce que vous devez faire pour votre famille, gardez vos reçus”, a relayé McVay. “Nous veillerons à ce qu’ils soient pris en charge, ce n’est pas une question.”

Une annonce faite dans le terminal avant la conférence de presse s’est excusée auprès des clients et a déclaré que les prochains sièges SWA disponibles étaient le samedi 31 décembre et plus tard. L’agent a déclaré que Southwest fournirait des bus aux hôtels de la région et a assuré que “nous aurons suffisamment de chambres pour tous les clients touchés par cette perturbation”.

Le gouvernement américain “préoccupé” par les annulations

Le département américain des Transports a publié une déclaration sur les annulations massives de vols de lundi par Southwest Airlines, affirmant que l’agence était “préoccupée”.

« L’USDOT est préoccupé par le taux inacceptable d’annulations et de retards de Southwest et par les rapports de manque de service client rapide. Le Département examinera si les annulations étaient contrôlables et si Southwest respecte son plan de service client », a tweeté l’agence.

S’adressant à CNN mardi, le vice-président de la Southwest Airlines Pilots Association, le capitaine Mike Santoro, a déclaré les problèmes du Sud-Ouest étaient les pires perturbations qu’il ait connues en 16 ans au sein de la compagnie aérienne.

Il a décrit la tempête de la semaine dernière comme un catalyseur qui a contribué à déclencher des problèmes techniques majeurs.

“Ce qui a mal tourné, c’est que notre infrastructure informatique pour les logiciels de planification est largement obsolète”, a-t-il déclaré. “Il ne peut pas gérer le nombre de pilotes, d’agents de bord que nous avons dans le système, avec notre réseau de routes complexe.

«Nous n’avons pas le hub normal des autres grandes compagnies aériennes. Nous pilotons un réseau point à point qui peut placer nos équipages aux mauvais endroits, sans avions.

Il a ajouté : « C’est frustrant pour les pilotes, les hôtesses de l’air et surtout nos passagers. Nous sommes fatigués de nous excuser pour Southwest, les pilotes de la compagnie aérienne, nos pensées vont à tous les passagers, ils le font vraiment.

Santoro, qui a déclaré que son association faisait pression sur la compagnie aérienne depuis un certain temps pour résoudre ses problèmes structurels, s’est plaint que les pilotes avaient également été touchés par la perturbation actuelle.

“Nous avons plus de 10 000 pilotes, qui ne volent pas tous en même temps, mais imaginez que tout le monde se trouve dans la mauvaise ville, sans affectation d’hôtel et essayant de trouver des hôtels ?”

Dans d’autres développements

• Dans l’ouest de New York durement touché, Aéroport international de Buffalo a déclaré dans son tweet le plus récent qu’il ne prévoyait pas de reprendre les vols de passagers avant 11 h HE mercredi, repoussant la réouverture prévue de 24 heures plus tard que prévu.

• Greyhound, le plus grand fournisseur de services d’autobus interurbains, a émis une alerte de service mardi matin, déclarant que bon nombre de ses services réguliers dans le nord-est supérieur continuaient d’être interrompus jusqu’à nouvel ordre en raison des conditions hivernales. Les villes touchées comprennent Buffalo, Cleveland et Syracuse.

