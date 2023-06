Southwest Airlines conclut un accord de principe avec le syndicat des mécaniciens

Compagnies aériennes du sud-ouest a déclaré vendredi avoir conclu une entente de principe avec le syndicat représentant ses mécaniciens, ses inspecteurs d’aéronefs, ses contrôleurs de maintenance et ses instructeurs de formation.

L’accord, qui couvre plus de 2 800 employés, devrait encore être approuvé par ces travailleurs.

« Nos mécaniciens et employés apparentés travaillent 24 heures sur 24 pour entretenir nos avions en toute sécurité, et nous avons conclu un accord provisoire qui les récompense et aide Southwest à maintenir une opération efficace », a déclaré Adam Carlisle, vice-président des relations de travail chez Southwest, dans un communiqué de presse.

Le syndicat et la compagnie aérienne n’ont pas immédiatement divulgué les détails de l’accord, mais ont déclaré qu’ils le feraient dans les prochains jours.

« Le but et l’objectif du syndicat sont de protéger le travail, d’élever les normes et d’accroître la reconnaissance des AMT et des professionnels apparentés », a déclaré le président national de l’Aircraft Mechanics Fraternal Association, Bret Oestreich.

Pendant ce temps, les négociations pour de nouveaux contrats entre Southwest et les syndicats représentant ses pilotes et agents de bord sont toujours en cours.

Plus tôt ce mois-ci, les dirigeants du Transport Workers Union of America 556, qui représente les agents de bord du sud-ouest, ont déclaré avoir rejeté un accord de principe qui aurait permis un vote des membres. Le syndicat a déclaré que les médiateurs fédéraux et les parties concernées ne se réuniront pas avant le 16 janvier.

« Nous sommes fiers de l’accord de principe conclu par les équipes de négociation de Southwest et TWU 556, et nous sommes extrêmement déçus d’apprendre que le conseil d’administration de TWU 556 l’a rejeté », a déclaré Carlisle de Southwest dans un communiqué.

La semaine dernière, le conseil exécutif de la section locale a déclaré aux membres : « Votre conseil exécutif de la section locale 556 du TWU n’a pas pris cette décision à la légère. En tant que membres nous-mêmes, nous sommes tout aussi impatients de voter et de ratifier une entente de principe valable.

En dehors de l’industrie aéronautique, tous les travailleurs se sont efforcés d’obtenir une meilleure rémunération et de meilleures règles de travail, nombre de leurs efforts ayant abouti à des grèves. Malgré les autorisations de grève dans certains syndicats de compagnies aériennes, de telles actions sont extrêmement rares dans l’industrie et nécessitent l’intervention du gouvernement fédéral.

À partir de vendredi à Seattle, près de 3 500 travailleurs à certains Starbuck des magasins dans plus de 150 endroits à travers les États-Unis se sont engagés à faire grève à la suite d’un différend public entre le géant du café et le syndicat représentant les baristas concernant des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait interdit les décorations du mois de la fierté dans ses cafés.

La Fraternité internationale des Teamsters a approuvé une autorisation de grève à UPS si le syndicat et l’entreprise ne parviennent pas à une nouvelle convention collective. Le contrat national actuel doit expirer après le 31 juillet.

Les actions du sud-ouest ont baissé de près de 1% vendredi après-midi.

–CNBC Leslie Joseph contribué à cet article.