Southwest Airlines annule plus de vols et déclenche une enquête fédérale

Southwest Airlines a de nouveau supprimé des milliers de vols mardi à la suite de la tempête hivernale massive qui a détruit les plans de voyage de Noël à travers les États-Unis, et le gouvernement fédéral a déclaré qu’il enquêterait sur les raisons pour lesquelles la compagnie était si loin derrière les autres transporteurs.

Un jour après que la plupart des compagnies aériennes américaines se soient remises de la tempête, Southwest a annulé environ 2 600 vols supplémentaires sur la côte est en milieu d’après-midi. Ces vols représentaient plus de 80% des 3 000 voyages annulés dans tout le pays mardi, selon le service de suivi FlightAware.

Et le chaos semblait certain de continuer. La compagnie aérienne a également supprimé 2 500 vols pour mercredi et près de 1 200 pour jeudi alors qu’elle tentait de rétablir l’ordre dans son horaire mutilé.

Dans les aéroports avec des opérations majeures dans le sud-ouest, les clients faisaient la queue dans l’espoir de trouver un siège sur un autre vol. Certains ont essayé de louer des voitures pour arriver plus tôt à leur destination. D’autres ont trouvé des endroits pour dormir par terre. Bagages entassés en tas énormes.

Conrad Stoll, un ouvrier du bâtiment à la retraite de 66 ans dans le Missouri, prévoyait de voler de Kansas City à Los Angeles pour la fête du 90e anniversaire de son père jusqu’à ce que son vol vers le sud-ouest soit annulé tôt mardi. Il a dit qu’il ne verrait pas non plus sa mère de 88 ans.

“J’y suis allé en 2019, et elle m’a regardé et a dit:” Je ne te reverrai plus “”, a déclaré Stoll. “Ma sœur s’est occupée d’eux, et elle est juste comme, ‘Ils perdent vraiment très vite.'”

Stoll espère avoir une autre chance de voir ses parents au printemps, quand il fait plus chaud.

La compagnie aérienne basée à Dallas avait peu de choses à dire sur ses malheurs. La société n’a proposé aucune mise à jour mardi matin et les informations sur les annulations ont été mises à jour pour la dernière fois sur le site Web de la société lundi.

Les problèmes ont commencé le week-end et ont fait boule de neige lundi, lorsque Southwest a annulé plus de 70% de ses vols.

C’était après que le pire de la tempête soit passé. La compagnie aérienne a déclaré que de nombreux pilotes et agents de bord n’étaient pas en mesure de travailler sur leurs vols. Les dirigeants des syndicats représentant les pilotes et les agents de bord du sud-ouest ont blâmé le logiciel désuet de planification des équipages et critiqué la direction de l’entreprise.

Casey Murray, président de la Southwest Airlines Pilots Association, a déclaré que la compagnie aérienne n’avait pas réussi à résoudre les problèmes qui avaient provoqué un effondrement similaire en octobre 2021.

“Il y a beaucoup de frustration parce que c’est tellement évitable”, a déclaré Murray. « La compagnie aérienne ne peut pas connecter les équipages aux avions. La compagnie aérienne ne savait même pas où se trouvaient les pilotes.

Murray a déclaré que les gestionnaires avaient eu recours cette semaine à demander aux pilotes de certains aéroports de se présenter à un emplacement central, où ils notaient les noms des pilotes présents et transmettaient les listes au siège.

Lyn Montgomery, présidente du Syndicat des travailleurs des transports représentant les agents de bord du sud-ouest, devait s’entretenir plus tard mardi avec le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, qui a critiqué les compagnies aériennes pour les perturbations précédentes et s’intéresse maintenant aux malheurs du sud-ouest.

“Je le prends au plus haut niveau – c’est comme ça que nous sommes”, a déclaré Montgomery frustré. “C’est un événement très catastrophique.”

Le bureau de Buttigieg a confirmé qu’il prévoyait de parler avec Montgomery, mais a refusé de commenter davantage le désordre à Southwest.

Tard lundi, le département des transports a tweeté qu’il examinerait «le taux inacceptable d’annulations de Southwest» et si la compagnie aérienne remplissait son obligation légale d’aider les clients bloqués.

Le porte-parole du sud-ouest, Jay McVay, a déclaré que les annulations avaient fait boule de neige alors que les systèmes de tempête se déplaçaient à travers le pays, laissant les équipages de conduite et les avions hors de propos.

“Nous avons donc poursuivi nos queues, essayant de rattraper notre retard et de revenir à la normale en toute sécurité, ce qui est notre priorité numéro un, aussi rapidement que possible”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi soir à Houston. “Et c’est exactement comme ça que nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd’hui.”

Bryce Burger et sa famille étaient censés faire une croisière au Mexique au départ de San Diego le 24 décembre, mais leur vol au départ de Denver a été annulé sans avertissement. Le vol a été réservé via Burbank, en Californie, mais ce vol a été annulé alors qu’ils étaient assis à la porte.

« Tout comme le Noël de mes enfants, ça craint. C’est horrible », a déclaré Burger mardi par téléphone depuis Salt Lake City, où la famille a décidé de conduire après avoir renoncé à la croisière.

Les bagages de la famille sont toujours à l’aéroport de Denver et Burger ne sait pas s’il peut obtenir un remboursement pour la croisière car le vol vers la Californie a été réservé séparément.

Les journaux d’appels de Burger montrent des dizaines de tentatives infructueuses pour atteindre Southwest pendant deux jours. L’entreprise a répondu à un tweet qu’il a envoyé. Il a dit qu’ils lui avaient offert, ainsi qu’à sa famille, un bon de 250 $ chacun.

La taille et la gravité de la tempête ont fait des ravages pour de nombreuses compagnies aériennes, bien que le plus grand nombre de vols annulés mardi se soient produits dans des aéroports où Southwest est un transporteur majeur, notamment Denver, Chicago Midway, Las Vegas, Baltimore et Dallas.

Spirit Airlines et Alaska Airlines ont toutes deux annulé environ 10% de leurs vols, avec des pourcentages d’annulation beaucoup plus faibles chez American, Delta, United et JetBlue.

Dans le nord de l’État de New York, l’aéroport international de Buffalo Niagara – proche de l’épicentre de la tempête – est resté fermé mardi.

Kristie Smiley prévoyait de rentrer chez elle à Los Angeles jusqu’à ce que Southwest annule son vol de mardi, alors elle a attendu à l’aéroport de Kansas City que sa mère vienne la chercher. Southwest ne peut pas la mettre dans un autre avion avant dimanche, jour de l’an. Elle a appelé d’autres compagnies aériennes, mais le vol le moins cher qu’elle a pu trouver était de 4 000 $.

“Maintenant, ils sont, comme, dessus, vous savez – en capitalisant”, a déclaré Smiley. Elle ne sait toujours pas quoi penser de Southwest.

«Ils ont agi comme si (le vol de mardi) allait partir jusqu’à ce qu’ils commencent à dire:« Oh, cinq minutes de plus. Oh, 10 minutes de plus. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Cela semble un peu décalé.

___

Les écrivains d’Associated Press Heather Hollingsworth à Kansas City, Missouri, et Thalia Beaty à New York ont ​​contribué à cette histoire.

David Koenig, Associated Press

