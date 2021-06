Southwest Airlines ajoute Syracuse, les routes internationales à la carte des services

Southwest Airlines dessert une autre nouvelle ville : Syracuse, New York.

Le sud-ouest ajoute généralement une ou deux nouvelles villes par an, mais cette année, il en a déjà ajouté plus d’une douzaine, dont Myrtle Beach, en Caroline du Sud, et Eugene, en Oregon.

Les vols à destination et en provenance de Syracuse Hancock International commencent le 14 novembre.

« Notre dernière destination dans la région de Finger Lakes, dans le nord de l’État de New York, permet non seulement aux New-Yorkais d’accéder plus facilement à notre réseau en pleine croissance, mais apporte également les offres du nord de l’État de New York à nos clients existants », a déclaré Andrew Watterson, directeur commercial et vice-président exécutif de Southwest. dans un rapport.

Syracuse est le 121e aéroport desservi par Southwest, qui transporte plus de passagers intérieurs que toute autre compagnie aérienne américaine.

Southwest ajoute de nouvelles routes internationales

Southwest ajoute également plusieurs nouvelles routes internationales aux villes qu’elle dessert déjà.

À partir du 13 novembre, la compagnie aérienne commencera un service international vers Kansas City, Missouri, avec des vols saisonniers vers Cancun. Southwest commencera également à offrir un service saisonnier sans escale entre Cancun et l’aéroport international de Chicago O’Hare à partir du 7 novembre.

La compagnie aérienne prévoit de reprendre ses vols vers toutes ses destinations internationales précédemment desservies d’ici le 7 novembre, notamment Montego Bay, en Jamaïque, et Belize City, au Belize.

Ici aux États-Unis, Southwest a récemment annoncé qu’il reprendrait le service vers Jackson, Mississippi.

Les réservations pour toutes les destinations de la compagnie aérienne ont été ouvertes jusqu’au 5 janvier 2022.