Southwest Airlines a immobilisé des vols autour des États-Unis après un problème technique

Southwest Airlines a continué à connaître des complications mardi, avec des « problèmes de performances intermittents » entraînant l’annulation proactive d’environ 500 vols.

Les annulations de mardi ont fait suite à des problèmes techniques lundi soir qui ont bloqué des vols à travers les États-Unis

Une déclaration mardi du porte-parole de Southwest, Chris Mainz, a déclaré que des problèmes de performances avec sa connectivité réseau avaient entraîné une « brève pause » dans l’activité des vols, et que la compagnie aérienne était en train de reprendre ses opérations normales cet après-midi-là.

« Nos équipes travaillent rapidement pour minimiser les perturbations des vols et l’impact sur les clients », a déclaré Mayence par e-mail, ajoutant qu’elle s’efforce d’amener les passagers concernés à leurs destinations « le plus rapidement possible ».

Le mardi après-midi, la Federal Aviation Administration a déclaré sur Twitter qu’elle avait émis un arrêt au sol temporaire à l’échelle nationale à la demande de Southwest Airlines pendant que la compagnie résolvait un problème informatique de réservation. L’arrêt au sol a depuis été levé.

La compagnie aérienne basée à Dallas avait signalé que les opérations étaient revenues à la normale après les problèmes techniques de lundi avant de rencontrer un autre problème avec le « problème système » de mardi. Mayence a déclaré que la société ne pensait pas que les deux problèmes étaient liés, mais que Southwest « examinait la question pour s’assurer ».

Les passagers de Southwest Airlines ont été bloqués pendant des heures dans les aéroports du pays lundi en raison de problèmes techniques.

Le porte-parole de Southwest, Dan Landson, a déclaré mardi matin à USA TODAY que les problèmes techniques de lundi soir découlaient de problèmes de performances intermittents avec son fournisseur de données météorologiques tiers, qui « empêchait la transmission des informations météorologiques nécessaires pour faire fonctionner en toute sécurité » son avion.

« Alors que les équipes de Southwest et le fournisseur travaillaient pour rétablir la connectivité, nous avons mis en place un arrêt au sol pour protéger la sécurité de nos équipes et de nos clients », a déclaré Landson.

À 16 h HAE mardi, le site Web de suivi des vols FlightAware.com a montré que Southwest avait enregistré 1 193 retards et plus de 470 annulations. Lundi, il y avait plus de 1 450 retards.

Les gens ont commencé publication sur les réseaux sociaux lundi soir que leurs vols étaient cloués au sol, certains rapportant qu’on leur avait dit que cela était dû à des problèmes avec le système électronique utilisé pour surveiller la météo.

À l’aéroport international Phoenix Sky Harbor, la responsable du développement des services aériens, Alexandria « Lexie » Pierce, a confirmé qu’au moins six vols du sud-ouest avaient été annulés et que chaque vol prévu après 19 h 00 HAP était retardé.

Aéroport d’Hollywood Burbank en Californie a tweeté vers 19h30 que « Southwest Airlines a suspendu tous les départs de l’aéroport d’Hollywood Burbank en raison de problèmes de réseau à l’échelle nationale ». L’aéroport affiché les vols y ont repris à 20h15

Aéroport international de Denver a tweeté vers 20h45 que « Southwest Airlines rencontre des problèmes informatiques qui entraînent des retards de départ et d’arrivée des vols ».

Les gens ont posté sur les réseaux sociaux qu’ils étaient également bloqués à l’aéroport international du sud-ouest de la Floride, à l’aéroport international de Chicago O’Hare et plus encore.

Les vols reprennent après des retards

Le passager Patrick C. Miller a indiqué qu’il se trouvait à Phoenix Sky Harbor et un pilote a déclaré à la foule que le serveur de la compagnie aérienne à Dallas, ainsi que son serveur de sauvegarde, n’étaient pas disponibles. Miller a déclaré à The Arizona Republic qu’après avoir été coincé pendant des heures, il était de retour dans les airs avant 21 heures.

« La majeure partie de l’anxiété provenait de diverses formes de mauvaise communication et de spéculation par rapport aux nouvelles réelles de la source. J’ai tout entendu, de la panne totale du système aux pirates informatiques en passant par les Russes pendant que j’écoutais tous les autres passagers », a déclaré Miller via Twitter DM.

« Nous apprécions la patience de nos clients alors que nous travaillons pour les amener à destination le plus rapidement possible », a déclaré Landson de Southwest à USA TODAY. « Nous demandons aux clients d’utiliser Southwest.com pour vérifier l’état du vol ou de consulter un agent du service clientèle de Southwest Airlines pour obtenir de l’aide sur les besoins de voyage. »

Contribution : Eve Chen, USA AUJOURD’HUI