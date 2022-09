Southwest Airlines a embauché un record de 3 000 agents de bord jusqu’à présent cette année

Les passagers débarquent d’un vol Southwest Airlines de Las Vegas à l’aéroport Hollywood Burbank de Burbank, Californie, le 10 octobre 2021. Southwest Airlines a annulé plus de 1 000 vols dimanche, dans le cadre d’une interruption de service majeure le week-end que le transporteur a attribuée au mauvais temps, le contrôle du trafic aérien et sa propre pénurie de personnel disponible.

Southwest Airlines a embauché et formé 3 000 agents de bord jusqu’à présent cette année, soit près du triple de son recrutement record de membres d’équipage de cabine en 2018, a déclaré le transporteur au personnel la semaine dernière.

Southwest et d’autres transporteurs se précipitent toujours pour embaucher et former du personnel afin de répondre à un rebond de la demande de voyages, que les dirigeants s’attendent à maintenir cet automne, grâce à de fortes réservations de loisirs.

Les compagnies aériennes n’ont pas été autorisées à licencier du personnel pendant la pandémie dans le cadre d’un plan de sauvetage de 54 milliards de dollars, mais ont été autorisées à offrir aux employés des congés prolongés ou une retraite anticipée.

Southwest a déclaré qu’elle comptait actuellement plus de 62 000 employés équivalents temps plein. C’est plus que les 60 800 qu’il comptait fin 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Southwest a également organisé trois “Hiring Blitzes” sur son campus d’entreprise à Dallas, où les candidats agents de bord sont interviewés, effectuent des tests de normes de performance physique et d’autres sélections avec un potentiel d’offres d’emploi contingentes sur place. Un autre est prévu pour cette semaine, a déclaré Southwest dans une note de service aux employés la semaine dernière.

Le transporteur a déclaré au personnel qu’il avait 7000 agents de bord dans son pipeline d’embauche et que son taux d’attrition parmi les nouveaux membres d’équipage de cabine était tombé à 2,5% contre 6,1% en 2019.

La frénésie d’embauche survient alors que le syndicat et la direction des agents de bord du sud-ouest sont bloqués dans des négociations contractuelles. Les pourparlers avec un médiateur fédéral devraient commencer le 1er novembre à Dallas, selon le mémo.

Les agents de bord de Southwest et United Airlines, qui sont représentés par l’Association of Flight Attendants-CWA, doivent manifester mardi dans les principaux aéroports pour exiger de meilleures conditions de travail.