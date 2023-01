Southwest affiche une perte trimestrielle et prévient que d’autres pertes sont à venir après l’effondrement du service

New York

Southwest Airlines a fait état d’une perte au quatrième trimestre en raison de l’effondrement des services de la compagnie au cours de la saison des voyages de vacances, et elle a averti que les coûts de ces problèmes entraîneraient une autre perte au premier trimestre.

La compagnie aérienne a été contrainte d’annuler plus de 16 700 vols entre le 21 et le 29 décembre, soit environ la moitié de son programme pendant cette période. Jeudi, Southwest a déclaré que l’effondrement avait coûté à la compagnie aérienne environ 800 millions de dollars, entraînant une perte nette ajustée de 226 millions de dollars au cours du trimestre. Pourtant, il a réussi à déclarer un bénéfice annuel ajusté de 723 millions de dollars, un revirement par rapport aux 1,3 milliard de dollars perdus en 2021 au milieu de la pandémie.

Il a déclaré qu’il s’attend à une autre perte au premier trimestre en raison de l’impact continu et des coûts associés à l’effondrement. Le premier trimestre est généralement la période la plus lente et la moins rentable pour les voyages aériens aux États-Unis. Cependant, Southwest a déclaré qu’il était encouragé par de fortes réservations pour mars.

La perte trimestrielle de Southwest (LUV) de 38 cents par action était bien pire que les prévisions des analystes de Wall Street. Les actions de Southwest (LUV) ont perdu 4% en milieu d’après-midi à cause de ce raté et surtout de ses perspectives aigres.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle s’attendait à une perte au premier trimestre en raison d’une augmentation du nombre de passagers annulant des réservations et d’une baisse du niveau des réservations pour janvier et février, qui, selon la compagnie aérienne, “sont supposées être associées aux perturbations opérationnelles de décembre”. Ces réservations perdues au cours du trimestre en cours devraient lui coûter entre 300 et 350 millions de dollars.

Pour rétablir les relations avec la clientèle, Southwest a accordé aux passagers concernés 25 000 points bonus sur des comptes de fidélisation, ainsi que des bons de voyage. Et en plus de rembourser les tarifs des vols annulés, il rembourse les passagers qui ont acheté des billets sur d’autres compagnies aériennes ou qui ont engagé d’autres frais de voyage imprévus.

Même avec l’effondrement, qui a coûté 410 millions de dollars à Southwest en perte de revenus lorsqu’il a dû rembourser des billets aux passagers sur des vols annulés, il a tout de même enregistré des ventes record au quatrième trimestre de 6,2 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport au même trimestre de 2019, juste avant la pandémie. .

Southwest a généré ce chiffre d’affaires record même si le nombre de sièges qu’il a pu voler au cours du trimestre était en baisse de 6% par rapport à la même période de 2019, avant la pandémie, après ajustement en fonction des miles parcourus.

La forte demande signifie que les passagers du sud-ouest ont payé 10,6 % de plus pour chaque mile parcouru qu’ils ne payaient fin 2019.

Une énorme tempête hivernale a déclenché les problèmes de service, mais Southwest a eu beaucoup plus de mal à se remettre de la météo que les autres compagnies aériennes en raison d’un système de planification des équipages désuet qui a été rapidement dépassé, laissant la compagnie aérienne incapable d’obtenir le personnel dont elle avait besoin pour effectuer des vols. . Près de la moitié de sa programmation a été annulée durant la période du 20 au 29 décembre. Certains jours, jusqu’à 75 % de ses vols réguliers étaient cloués au sol.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle “menait un examen par un tiers des événements de décembre et… réexaminait la priorité de la technologie et des autres investissements prévus en 2023”.

Dans une interview sur CNBC jeudi, le PDG Bob Jordan a défendu l’investissement de Southwest dans la technologie, affirmant que la société avait dépensé environ 1 milliard de dollars par an pour mettre à niveau sa technologie et dépenserait plus près de 1,3 milliard de dollars cette année.

“L’idée que nous n’investissons pas dans la technologie n’est tout simplement pas correcte”, a-t-il déclaré. “Maintenant, il y a toujours des choses sur lesquelles travailler, et nous avons des choses sur lesquelles travailler dans le domaine de la planification des équipages, par exemple, et nous le ferons.”

Il a déclaré que GE Digital a déjà proposé un correctif qui est actuellement testé pour certains des problèmes rencontrés par le système de planification des équipages pendant l’effondrement. Et il a dit que le fait d’avoir plus de personnel de planification des équipages en place fait également partie de la solution.

“Ce n’est pas une chose [that caused the meltdown.] C’était une série d’événements très compliqués », a-t-il déclaré à CNBC.

Lors d’un appel avec des analystes et des journalistes plus tard jeudi, les responsables du sud-ouest ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs que le système informatique utilisé dans la planification des équipages doive être remplacé, et que les correctifs actuels de GE actuellement testés pourraient combler les lacunes découvertes au cours de la effondrement.

“Sur la base de ce que nous savons à ce stade, nos processus et notre technologie ont généralement fonctionné comme prévu”, a déclaré Jordan. “Nous avons été frappés par un volume écrasant d’annulations rapprochées, ce qui nous a mis en retard dans la création de solutions d’équipage.”

Une partie de ce qui a créé des problèmes plus graves chez Southwest que dans d’autres compagnies aériennes est que les membres d’équipage ont dû appeler la compagnie aérienne, plutôt que de la notifier par voie électronique, pour les informer de leur disponibilité.

“C’était un problème”, a déclaré Andrew Watterston, directeur de l’exploitation de Southwest. « Ce n’était pas le problème de la situation. C’était un symptôme du problème.

Le passage à la notification électronique nécessiterait une modification des contrats de travail avec les pilotes et les agents de bord, a déclaré Jordan. Des négociations sont actuellement en cours sur le remplacement des contrats existants couvrant toutes les questions, y compris la rémunération et les avantages sociaux.

Jordan a déclaré que jusqu’à présent, Southwest était n ° 1 en matière de ponctualité parmi les compagnies aériennes américaines en janvier.

“Alors, bien sûr, nous appliquons ce que nous avons appris et nous réussissons vraiment très bien.”

Il a de nouveau présenté ses excuses aux clients et aux employés de Southwest, mais a déclaré que les réservations pour mars et au-delà suggèrent que la compagnie aérienne ne perd pas sa clientèle.

“Il y a beaucoup de preuves que nos clients fidèles restent avec nous”, a-t-il déclaré sur CNBC. Il a déclaré aux investisseurs que 25% des clients qui ont reçu les points de fidélité bonus avaient déjà réservé de futurs voyages sur Southwest, certains utilisant ces points, d’autres payant en espèces.

Southwest est traditionnellement la compagnie aérienne américaine la plus rentable et de loin. Beaucoup de ses rivaux ont fait faillite et sont sortis de la faillite au cours des dernières décennies en raison des pertes causées par les récessions et des événements comme l’attaque du 11 septembre, mais Southwest avait mis en place une série de 47 années consécutives rentables avant la pandémie. En 2020, Southwest et toutes les autres compagnies aériennes ont signalé une perte.

Toutes les autres compagnies aériennes ont de nouveau perdu de l’argent en 2021, à l’exclusion d’éléments spéciaux tels que le soutien financier du gouvernement fédéral, et la plupart des compagnies aériennes ont signalé une autre perte trimestrielle au cours des trois premiers mois de 2022, car la flambée des cas de Covid causée par la variante Omicron a limité la demande de voyages. .

Mais la demande de vols avait été très forte à partir de la saison des vacances de printemps, et les tarifs aériens ont grimpé en flèche alors que les passagers payaient le prix fort pour effectuer des voyages longtemps retardés. Southwest et la plupart des autres compagnies aériennes américaines ont déclaré des bénéfices aux deuxième et troisième trimestres, et la plupart ont déclaré des quatrièmes trimestres rentables ou devraient le faire – comme Southwest l’avait été avant l’effondrement.

Trois autres compagnies aériennes américaines – American (AAL), JetBlue (JBLU) et Alaska (ALK) ont toutes annoncé jeudi des bénéfices au quatrième trimestre proches des prévisions, bien que JetBlue (JBLU) ait mis en garde contre une perte beaucoup plus importante que prévu au cours du trimestre en cours.