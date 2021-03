Southgate reçoit un coup de pouce prometteur alors que l’ambition à long terme de l’Angleterre prend forme

Gareth Southgate surveille de près un ensemble de statistiques qui semblent être des nouvelles très prometteuses pour le football anglais.

La Football Association surveille le pourcentage et le nombre de joueurs qualifiés anglais commençant des matchs en Premier League – et cette saison, ils sont sur la bonne voie pour un record depuis que les chiffres ont été suivis à partir de la saison 2009/10.

Il y a eu un sommet de la saison de 94 partants (42,73%) lors de la semaine de match 20, la moyenne jusqu’à présent (jusqu’à la semaine 26 incluse) est de 39,09%, ce qui représente une augmentation spectaculaire par rapport à la moyenne de 35,6% de la saison dernière.

L’ancien meilleur débutant anglais était dans la saison 2011/12 lorsque la moyenne de la saison était de 38%, mais depuis lors, il y a eu une baisse constante jusqu’à exactement 30% pendant la saison 2018/19.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, a fait référence à la dernière statistique de 40% sur talkSPORT cette semaine, qui était une interview sous contrat pour l’un des principaux diffuseurs, mais il a plutôt intelligemment évité de parler d’acteurs spécifiques.

Cependant, Southgate sera extrêmement encouragé par cette tendance impressionnante qui est en partie motivée par le développement et l’amélioration remarquables des talents anglais locaux.

Chelsea doit être responsable de la plus grande amélioration, car Mason Mount, Reece James, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi et Tammy Abraham ont tous une chance tandis que des clubs comme Arsenal, Everton, Aston Villa et Leicester font la promotion des talents anglais.

Il est également probablement affecté par la pandémie, car les clubs promeuvent les jeunes dans des équipes plus importantes avec un plus grand besoin de rotation et il peut également y avoir une reprise en raison des quotas entrants après le Brexit.