Southgate: la place de Maguire dans l’équipe d’Angleterre est menacée

Gareth Southgate a averti que le manque de temps de jeu de Harry Maguire pour Manchester United rend difficile de garantir qu’il commencera les matchs pour l’Angleterre.

Maguire, qui est devenu le défenseur le plus cher du monde lorsque United l’a signé pour 80 millions de livres sterling (100,97 millions de dollars), n’est plus un défenseur central de premier choix pour son club bien qu’il ait été nommé capitaine de l’équipe.

Il est tombé dans l’ordre hiérarchique derrière Lisandro Martinez, Raphael Varane et Victor Lindelof, avec même l’arrière gauche Luke Shaw ayant joué en défense centrale, laissant Maguire avec seulement sept titularisations en championnat cette saison.

« Inévitablement, ce n’est pas une situation qui peut durer éternellement », a déclaré Southgate, qui a remis à Maguire plus de 50 sélections en Angleterre et l’a inclus dans l’équipe pour les éliminatoires de l’Euro 2024 le mois prochain.

« C’est comme Kalvin Phillips. Ce sont des joueurs importants pour nous et avec Kalvin, nous n’avons pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer en tant que pivot unique.

« Bien sûr, plus cette situation dure, plus elle est préoccupante et nous avons, en Marc Guehi, Lewis Dunk, Tyrone Mings, des joueurs qui jouent bien sans les mêmes expériences de football européen de club ou de football international.

« Mais nous devons continuer à chercher de la concurrence dans cette zone du terrain. »

L’Angleterre a nommé son équipe pour les éliminatoires de l’Euro 2024 du mois prochain contre Malte et la Macédoine du Nord et a laissé de côté Raheem Sterling, qui a été un joueur clé pour Southgate depuis qu’il a pris la tête de l’équipe nationale.

Sterling a eu du mal à trouver de la cohérence lors de sa première saison à Chelsea et Southgate a déclaré que les changements constants du club avaient affecté le joueur.

« Je l’ai trouvé positif, fort, comprenant ce qui s’est passé », a ajouté Southgate. « Difficile pour tout le monde avec tous les changements cette année au club. Trois managers différents, trois façons différentes de s’entraîner, trois façons différentes de jouer, donc beaucoup de bouleversements. Les clubs ont ces moments.

« Si je le regardais, je le soutiendrais toujours pour qu’il réponde fermement et qu’il ait la résilience et la ténacité pour faire ses preuves. Il s’est dit plus tôt dans la semaine qu’il n’était pas satisfait de la façon dont cela s’est passé. Ce serait une chose temporaire. avec certitude. »

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.