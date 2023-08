Southgate: la critique de la décision saoudienne de Henderson est compréhensible

Gareth Southgate a déclaré qu’il comprenait les critiques concernant la décision de Jordan Henderson de rejoindre le club saoudien d’Al Ettifaq, mais a ajouté que cette décision n’avait pas affecté la position du milieu de terrain anglais en tant que défenseur des droits LGBTQ +.

Le joueur de 33 ans a rejoint l’équipe saoudienne de la Pro League Al Ettifaq en provenance de Liverpool pour un contrat de trois ans le mois dernier. Le passage à l’Arabie saoudite, où l’homosexualité est illégale, a fait la une des journaux car Henderson est depuis longtemps un partisan de la communauté LGBTQ+.

Dans un communiqué, Pride in Football, l’alliance des groupes de supporters LGBTQ + en Grande-Bretagne, a déclaré que le milieu de terrain avait « perdu le respect de tant de personnes » qui l’appréciaient et lui faisaient confiance.

Interrogé sur le contrecoup de la décision de Henderson, Southgate a déclaré vendredi à TalkSPORT: « Ce n’est pas à moi de juger un individu, qu’il soit dans le football ou dans toute autre industrie.

« Je ne pense pas qu’il change d’avis sur ce en quoi il croit. Alors maintenant, nous sommes dans un monde vraiment complexe où, qu’est-ce qu’on dit, personne ne devrait aller à Newcastle ? Personne ne devrait travailler pour des entreprises que les Saoudiens possèdent à Londres ou personne ne devrait-il acheter du pétrole aux Saoudiens », a ajouté le manager anglais.

Jordan Henderson faisait partie de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

« Je pense que c’est très compliqué, je comprends parfaitement l’argument de, vous savez, vous avez soutenu la communauté LGBTQ + et je peux comprendre pourquoi ils auraient une opinion très forte à ce sujet.

« Je pense que c’est si difficile de dire, ‘est-ce qu’Henderson dit qu’il ne soutient plus cette communauté’ ? Eh bien non, ce n’est pas le cas, mais bien sûr, les gens vont dire que ses actions sont l’inverse de cela. »

Southgate a également refusé d’exclure un futur déménagement en Arabie saoudite, déclarant: « Je ne pense pas que quelqu’un de sensé puisse honnêtement répondre à cela tant qu’il n’est pas dans cette position.

« Je pourrais avoir une vue maintenant, et je pourrais vous donner une réponse facile pour me tirer d’affaire et prendre n’importe quelle pression et faire en sorte que tout le monde parte, ‘oh ça va.’ Mais la réalité, c’est que tant que vous n’êtes pas dans cette situation… au fait, ce n’est pas quelque chose que je cherche à faire ! »

L’Arabie saoudite a renforcé sa puissance financière ces dernières semaines en attirant certains des meilleurs joueurs de clubs européens avec des contrats lucratifs, dont le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema et N’Golo Kante, tandis que le grand Steven Gerrard de Liverpool a rejoint Al Ettifaq en tant qu’entraîneur-chef. .