Southgate exprime son indignation face au traitement réservé à Harry Maguire

Le sélectionneur de l’équipe nationale anglaise, Gareth Southgate, s’est prononcé contre ce qu’il appelle le « traitement ridicule » du défenseur Harry Maguire.

Malgré la victoire 3-1 de l’Angleterre à Hampden Park à Glasgow mardi, le public local s’est moqué du joueur de 30 ans tout au long du match. Dans ce qui est déjà devenu une habitude, le défenseur de Manchester United a vécu une autre nuit difficile.

Gareth Southgate n’a pas inclus le joueur dans sa formation de départ pour le derby houleux. Quoi qu’il en soit, Maguire a fait la une des journaux. L’Angleterre avait une avance de deux buts en première mi-temps grâce aux scores de Phil Foden et Jude Bellingham.

Maguire a remplacé Marc Guehi au poste d’arrière central à la mi-temps. Il a fait équipe avec le défenseur de Brighton Lewis Dunk. L’ancien capitaine des Diables Rouges, qui figurait parmi les joueurs les plus expérimentés sur le terrain, a marqué un but contre son camp pour redonner un peu d’espoir aux visiteurs.

Des appels ont été lancés pour que Southgate mette Harry Maguire au banc

La rouille de Maguire était visible lorsqu’il a transformé le centre d’Andy Robertson en but contre son camp. Cela met en évidence les problèmes qu’il rencontre au niveau des clubs. Là, il n’a pas débuté un match cette saison.

La gaffe a jeté encore plus de doute sur le statut de paria de United en tant que titulaire en Angleterre. Le manque de temps de jeu dont Maguire a bénéficié à Old Trafford a conduit Southgate à le mettre sur le banc. Le défenseur central a chuté dans la hiérarchie. Par exemple, Raphael Varane et Lisandro Martinez occupent désormais la pole position pour débuter au poste d’arrière central lorsqu’ils sont en forme. De plus, le patron de United, Erik ten Hag, a privé Maguire du brassard de capitaine.

Tout en louant la persévérance du trentenaire, la colère de Southgate était évidente lorsqu’il affirmait que la conversation autour de lui avait tourné à la farce. Le manager des Trois Lions a méprisé le traitement réservé à Maguire dans les médias. Southgate a pointé du doigt « nos propres commentateurs » plutôt que les partisans écossais pour leurs applaudissements insultants.

Qu’a dit Southgate ?

« Du point de vue d’un fan écossais, je comprends et je n’ai absolument rien à redire, mais c’est franchement la conséquence d’un traitement ridicule envers lui pendant une longue période », a-t-il déclaré, cité par la BBC.

« Je pense que nos fans ont reconnu que ‘OK, il pourrait y avoir un peu de chaleur de la part de nos supporters, mais nous n’allons pas laisser d’autres s’en prendre à lui’. Mais c’est une blague. Je n’ai jamais vu un joueur être traité comme il l’est – pas de la part des supporters écossais mais de nos propres commentateurs, experts, quoi qu’il en soit.

« Ils ont créé quelque chose qui dépasse tout ce que j’ai jamais vu. Il a été pour nous un pilier absolu dans la deuxième équipe d’Angleterre la plus titrée depuis des décennies et il en a joué un rôle clé.

« J’ai parlé de l’importance de nos joueurs seniors et chaque fois qu’il entre sur le terrain, la résilience dont il fait preuve, les ballons qu’il montre est absolument incroyable. C’est un joueur de haut niveau et nous sommes tous avec lui et nos fans ont été incroyables avec lui ce soir.

PHOTO : IMAGO / LaPresse