Southgate exhorte les stars anglaises de City à garder le contrôle sur la fête

Jack Grealish a reçu beaucoup d’attention pour son comportement après le triomphe de Manchester City en Ligue des champions. Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a déclaré Jack Greish et ses coéquipiers de Manchester City doivent faire attention à ne pas franchir la ligne avec leur fête après leurs célébrations jubilatoires après avoir remporté le Ligue des champions la semaine dernière.

Grealish a été au centre de l’attention des médias nationaux après des jours de fête lors des célébrations du triplé de la ville, qui comprenaient un voyage à Ibiza entre les deux. soulevant le titre de la Ligue des champions contre l’Inter Milan à Istanbul samedi dernier et leur défilé de bus à Manchester deux jours plus tard.

Bien que Southgate n’ait pas critiqué Grealish personnellement, il a déclaré qu’il avait parlé au contingent de City de son équipe de leurs actions après leur arrivée au camp d’entraînement de l’équipe nationale.

« Il y a une ligne », a déclaré Southgate jeudi avant les éliminatoires de l’Angleterre pour l’Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord. « Ce qui est différent, c’est que tout le monde publie tout. [on social media]. Je n’aurais pas aimé que quelques-unes de mes soirées soient publiées publiquement. Ma génération aurait eu beaucoup plus de problèmes. »

Southgate a également indiqué qu’il chercherait à reposer les joueurs de City pour le match de vendredi contre Malte.

« Dans notre tête, nous ne pensions pas inclure les joueurs de City pour ce match. J’ai parlé avec les joueurs. à moi de gérer.

« Nous avons vécu ce scénario trois ou quatre fois au cours des dernières années avec nos joueurs menant des matchs. C’est une énorme occasion.

« Nous avons beaucoup de nos joueurs pour la semaine d’entraînement complète et nous avons pu travailler tactiquement. Et nous devions donner à ces gars [City’s players] le temps de tout assimiler. Mais point n°1, ils voulaient tous venir pour être avec le groupe, ce qui est fantastique. »

Après Malte, l’Angleterre accueillera mercredi la Macédoine du Nord à Wembley.