Southgate exhorte les stars anglaises à ne pas stresser pour les transferts

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a plaisanté en disant que beaucoup de ses joueurs « se tapotaient », mais les a avertis de ne pas s’inquiéter d’un avenir incertain cet été.

Plusieurs membres de l’équipe de Southgate, dont le capitaine Harry Kane, Declan Rice, Harry Maguire, Kyle Walker, James Maddison et Conor Gallagher pourraient changer de club dans les semaines à venir.

L’Angleterre s’entraîne à la base Carrington de Manchester United avant son dernier match de la saison – le match de qualification pour l’Euro 2024 de lundi contre la Macédoine du Nord.

Lorsqu’on lui a demandé comment la spéculation pourrait affecter ses joueurs au niveau international, Southgate a déclaré: « Les joueurs se tapent de toute façon en silence, donc je ne peux rien y faire! Ce que j’ai dit, c’est que ces choses suivent leur cours, ils se produisent à leur rythme, vous ne pouvez pas le forcer en tant que joueur. Ne soyez pas frustré, ne demandez pas tout l’été.

« Vous n’avez pas besoin d’être mis à jour à chaque appel qui se produit. Beaucoup de négociations se poursuivent. Je me souviens qu’en tant que joueur, j’étais trop absorbé par tous les détails de cela.

« En fin de compte, il n’y a qu’une petite quantité que vous pouvez réellement contrôler. Je pense que toutes ces choses se produiront plus tard cet été, et je pense que les joueurs le comprennent. Ils savent que l’objectif des 36 prochaines heures est le suivant. match, bien terminer la saison, s’assurer que nous sommes sur 12 points et nous serons dans une position très saine si nous faisons cela. »

Luke Shaw a taquiné les supporters de United sur Instagram en posant avec Kane et Rice sous la légende « Carrington tour » et en poussant sur qui il avait tapoté, le défenseur a déclaré: « Il y en a quelques-uns. Nous avons une blague et un rire à ce sujet, pas trop sûr de ce qui se passe derrière le Cela a vraiment à voir avec le club, mais bien sûr, quand nous sommes ici, nous sommes toujours ensemble et nous plaisantons à ce sujet. Je ne sais pas trop ce qui se passe.

L’Angleterre affrontera la Macédoine du Nord à Old Trafford lors des éliminatoires de l’Euro 2024 lundi. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

Le dernier match à domicile de l’Angleterre loin de Wembley s’est terminé par une défaite 4-0 à domicile contre la Hongrie alors que des supporters en colère scandaient « vous vous faites virer demain matin », mais Southgate ne craignait pas que les supporters redeviennent critiques s’ils ne parvenaient pas à battre la Macédoine du Nord.

« C’est à nous de toujours amener la foule avec nous », a déclaré Southgate. « Il nous incombe de donner à la foule quelque chose d’excitant et de bien jouer. Je suis sûr que c’est une grande foule ici de toute façon.

« Quand nous sommes allés à Leeds il y a quelques années [beating Costa Rica 2-0 in June 2018], c’était une atmosphère exceptionnelle et je suis sûr que Manchester en sera de même. Le fait que ce soit à guichets fermés est excitant pour nous, c’est excitant pour les joueurs.

« Cela ajoute un avantage au jeu. Mais notre adversaire sera également stimulé par cela. Ils voudront faire un bon affichage, nous devons donc être prêts pour eux. Nous voulons bien jouer, nous voulons divertir nos supporters et nous devons gagner le match. »