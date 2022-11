Southgate en Angleterre est prêt pour les KO mais fait face à des critiques familières

AL KHOR, Qatar – Gareth Southgate se retrouve dans la position délicate de se concentrer sur la qualification du groupe B tout en étant constamment jugé sur la capacité de l’Angleterre à remporter la Coupe du monde.

Dans le premier cas immédiat, un match nul 0-0 contre l’USMNT n’est pas un désastre. Ils restent en tête du classement, en charge de leur propre destin et donc sur la bonne voie pour atteindre les 16 derniers. critique familière tout au long de la séquence de six matchs sans victoire qui a précédé leur arrivée au Qatar: la gestion de l’équipe de Southgate.

– Actualités, fonctionnalités, aperçus de la Coupe du monde et plus encore

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Surtout à la lumière de la victoire effrénée 6-2 de lundi sur l’Iran, l’Angleterre était curieusement passive ici, étouffée par la pression intelligente et la forme compacte de l’équipe de Gregg Berhalter qui a annulé l’influence de Jude Bellingham, forçant les défenseurs centraux John Stones et Harry Maguire à jouer le ballon. plus souvent qu’ils ne le souhaiteraient. Et c’est à ce moment-là qu’ils ont eu envie de le jouer en avant. Il y a eu des sorts en seconde période lorsque l’Angleterre a été moquée par ses propres supporters pour avoir déplacé le ballon le long des quatre arrières alors qu’elle s’efforçait de trouver la même invention que quatre jours plus tôt.

Peut-être y avait-il des fans ici, voyageant dans cette partie particulièrement reculée du Moyen-Orient, à 40 km au nord de Doha, à grands frais, qui voulaient simplement plus pour leur argent, plus de divertissement s’étant habitués au spectacle de Premier League chaque semaine.

Southgate a amélioré la forme de l’Angleterre lors des deux derniers tournois majeurs et est l’un des favoris pour remporter le trophée de la Coupe du monde 2022. Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images

Southgate est victime de son propre succès dans la mesure où il est jugé dans des termes aussi impitoyables après avoir livré une demi-finale à la Coupe du monde 2018 et la première grande finale anglaise en 55 ans lors des Euros retardés de l’été dernier. La profondeur du talent à sa disposition, les noms de stars suggérant l’alchimie pour les transformer en une grande équipe est une équation simple, ajoute une pression supplémentaire.

Dans cette pièce maîtresse à Wembley aux Euros, s’il pouvait y avoir une critique de Southgate, c’était l’incapacité de l’Angleterre à conserver son avantage sur l’Italie à 1-0 ou à réagir à une seconde mi-temps au cours de laquelle Marco Verratti et Jorginho ont commencé à dicter le jeu.

2 Connexe

Le match de vendredi a changé d’une manière différente. L’USMNT a effectivement empêché l’Angleterre de se construire par l’arrière comme elle le souhaitait, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de rythme dans leur jeu et que les joueurs qui s’épanouissaient avec le ballon dans l’espace – Bukayo Saka et Raheem Sterling parmi eux – ne pouvaient pas entrer dans le Jeu.

Comme il le fait souvent, Southgate s’est tenu avec son fidèle lieutenant Steve Holland sur la ligne de touche, engagé dans un dialogue pendant plusieurs minutes pour discuter des nombreuses options à sa disposition.

Il aurait dû agir plus tôt, bien avant la 68e minute. Et Jordan Henderson pour Bellingham se sentait en théorie comme le genre de pas régressif que les critiques de Southgate utilisent comme preuve de privilégier indûment la prudence à la créativité. Mais en vérité, le milieu de terrain du Borussia Dortmund avait été retiré du match et son remplaçant a injecté de l’énergie dans une zone stagnante du terrain.

Southgate a été critiqué à plusieurs reprises l’été dernier pour avoir sous-utilisé Jack Grealish et se tourner vers lui ici avait donc une certaine logique, mais opter pour Marcus Rashford plutôt que Phil Foden lors du remplacement de Bukayo Saka était un appel étrange étant donné le besoin d’un joueur avec ruse capable de se glisser dans les poches de espace et prendre le ballon sur le demi-tour.

Avec une tournure de phrase typiquement astucieuse, Southgate a classé les frustrations des fans aux côtés de divers autres problèmes hors terrain, surnommant cette Coupe du monde “le tournoi du bruit extérieur”.

Bellingham a été exclu du match par l’USMNT après avoir réalisé une performance exceptionnelle contre l’Iran. Michael Regan/Getty Images

Mais cette préoccupation n’est pas nouvelle. Encore une fois, Southgate a emmené l’Angleterre jusqu’ici, mais s’ils veulent faire le dernier pas vers la gloire, doivent-ils changer leur état d’esprit pour éviter les pièges du passé et saisir le moment en risquant davantage pour libérer leur plein potentiel d’attaque ?

“De toute évidence, quel que soit l’un de nos attaquants que nous n’aurions pas mis si nous ne gagnions pas le match, j’allais rester assis ici à répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles je ne les avais pas mis”, a déclaré Southgate.

“Nous voulions changer les zones larges, nous ne pensions pas que c’était un match pour Phil au milieu parce qu’il ne joue pas là-bas pour son club et défensivement, c’était un match vraiment compliqué pour le milieu de terrain à trois. C’est pourquoi nous avons pensé que Hendo pourrait nous aider à ce moment-là tout en donnant à Jude un repos physique.

“C’était un match d’expérience dans la zone médiane, puis c’était une décision sur les joueurs larges. Nous pensions que la vitesse de Marcus serait importante et que Jack pourrait porter le ballon sur le terrain pour nous, gagner des fautes et soulager la pression sur nous dans notre sorte de tiers moyen.

“Sans aucun doute, nous aimons Phil, c’est un super joueur. Nous aurions pu partir avec Phil et peut-être que les choses auraient été différentes, mais c’est le choix que nous avons fait ce soir-là.”

Bien sûr, il convient de rappeler que l’Angleterre a fait match nul pour son deuxième match de l’Euro 2020 – une impasse tout aussi turgescente avec l’Écosse – et a quand même atteint la finale, donc Southgate a raison de rejeter toute suggestion selon laquelle ce qui se passe maintenant définit autre chose que leur court- progression à terme.

jouer 2:01 Mark Ogden dit que Phil Foden doit commencer contre le Pays de Galles après avoir eu zéro temps de jeu contre l’USMNT.

“Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de bruit à propos de la performance, mais peu d’équipes participent aux Coupes du monde et obtiennent neuf points dans le groupe”, a déclaré Southgate. “Nous sommes en bonne position, nous avons un peu de mal à nous qualifier mais nous avons aussi une opportunité de gagner le groupe.

“Les joueurs étaient très déprimés et déçus, mais je leur ai dit que ce ne serait pas comme ça pour les trois prochains jours. Ils ont montré une autre facette de ce qu’ils étaient et ce sera important pour aller de l’avant.”

L’Angleterre doit éviter une défaite de quatre buts contre le Pays de Galles pour assurer sa qualification et cela, pour l’instant, devrait être tout ce qui compte. Mais c’est un manager et une équipe qui n’ont pas hésité à parler de victoire.

Et donc dans ce contexte, la décision de nommer une composition inchangée et de ne rien modifier jusqu’à ce que le match soit dans la dernière ligne droite sur ce qu’il a décrit par la suite comme une nuit “humide” vient de relancer le débat sur la question de savoir si Southgate doit être un peu plus proactif dans sa gestion de milieu de match si l’Angleterre veut enfin remporter une deuxième Coupe du monde.