Southgate empêche l’Angleterre d’être championne du monde

Le mandat de Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre est venu à la suite de l’un des moments les plus embarrassants de l’Angleterre dans le jeu international.

En compétition, l’Angleterre a perdu en huitièmes de finale de l’Euro 2016 face à une équipe islandaise disputant son premier grand tournoi international. Cette défaite a forcé Roy Hodgson et une grande partie du personnel d’entraîneurs à démissionner. Puis, quelques mois plus tard, le scandale de 2016 a évincé Sam Allardyce après un seul match à la barre.

L’Angleterre, qui s’apprêtait à perdre son capitaine Wayne Rooney et son gardien Joe Hart, semblait dépourvue de direction. Un certain nombre de jeunes joueurs, à savoir Dele Alli, Harry Kane, Marcus Rashford et Raheem Sterling semblaient être de bons candidats à remplacer pour tout départ.

Cependant, ils n’avaient pas d’entraîneur pour les diriger.

Flash avant dans le règne de Gareth Southgate sur les Trois Lions. L’Angleterre a terminé quatrième de Russie 2018, son meilleur résultat depuis la course magique d’Italie 90. Trois étés plus tard, l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020, s’inclinant aux tirs au but à Wembley face à l’Italie. C’était le meilleur résultat de l’Angleterre au Championnat d’Europe depuis l’Euro 1996, lorsque Southgate lui-même avait raté le penalty crucial lors de la défaite de l’Angleterre en demi-finale face aux futurs champions allemands.

Alors que la plupart des pays se délecteraient du succès de Southgate, ses détracteurs continuent de dire que l’Angleterre devrait en faire plus. Avec l’une des listes les plus profondes avec un potentiel jonché à chaque poste, la pression se tourne vers le manager.

Gareth Southgate a le potentiel pour être le manager le plus titré de l’histoire internationale de l’Angleterre. Il s’agit de sélectionner la bonne option compte tenu de l’opposition et de laisser le talent faire ce qu’il montre.

Le rôle de Gareth Southgate avec l’Angleterre

Les managers internationaux ne passent pas beaucoup de temps avec leurs joueurs. Quelques jours d’entraînement seulement précèdent deux ou trois matches en une semaine. Ensuite, les joueurs retournent dans leurs clubs respectifs pour s’affronter. Cela ne vient qu’une poignée de fois chaque saison.

Par conséquent, il peut être difficile pour des managers, comme Gareth Southgate, de faire passer leurs idées à des joueurs talentueux. Gareth Southgate profite du peu de temps dont il dispose avec les joueurs. L’ancien international anglais donne la priorité à l’établissement de relations avec ses joueurs, leur permettant de créer des liens et d’être en confiance les uns avec les autres.

L’approche «personne sur joueur» de Southgate n’étouffe pas la litanie d’abus que les fans anglais lui lancent. Souvent, ils ne se soucient pas des émotions du joueur, juste des résultats et de l’argenterie pour lesquels ils se battent. Pour être juste, c’est le but du jeu : gagner.

Selon leur norme, Southgate les retient.

‘Déception’

Lors de Russie 2018, l’Angleterre avait la deuxième équipe la plus jeune de la Coupe du monde derrière le Nigeria. Même alors, des joueurs établis comme Harry Kane, Raheem Sterling et Kyle Walker ont joué des rôles clés. Avec l’Angleterre éliminant une équipe colombienne coriace en huitièmes de finale avant une confortable victoire 1-0 contre la Suède, cela ressemblait à une fête de maturité pour cette équipe anglaise.

Malgré la défaite face à la Croatie dans un match où l’Angleterre détenait une avance précoce, la quatrième place a été une victoire massive pour l’équipe. Trent Alexander-Arnold n’avait que 19 ans à l’époque et Harry Maguire avait l’air fort à 25 ans.

À l’Euro 2020, Gareth Southgate s’est appuyé sur sa jeune équipe pour donner encore plus d’expérience aux joueurs dans les grands moments. L’âge moyen de l’équipe était presque un an plus jeune que les 26 de Russie en 2018, malgré le fait que l’Euro 2020 ait eu lieu trois ans après ce tournoi.

La principale plainte de Gareth Southgate concernant la défaite à Wembley découlait du fait que c’était un autre match dans lequel l’Angleterre détenait la tête. Plutôt que de pousser l’agenda avec la pléthore d’options jeunes, excitantes et rapides en tête, trois des cinq remplacements du manager sont intervenus tard dans la période supplémentaire de 30 minutes. En fait, Marcus Rashford et Jadon Sancho ne sont entrés en jeu qu’à la 120e minute pour tirer des pénalités. Bien sûr, ils ont tous les deux raté la fusillade.

Pendant ce temps, après une série de performances décevantes dans les matchs de compétition, l’Angleterre a maintenant passé plus de sept heures sans marquer de but. Pour aggraver les choses, Southgate semble réticent à changer. Au lieu de cela, il mise sur ce qui lui a valu le succès dans le passé (voir ci-dessous) au lieu d’apporter des améliorations indispensables maintenant. Ajoutez à cela, sa gestion dans le jeu est médiocre. Il est trop lent pour faire des substitutions et semble être réactif dans les jeux au lieu de faire des changements ou des décisions proactifs.

Gareth Southgate donne sa réaction à la défaite d’hier soir à Milan : — Angleterre (@Angleterre) 24 septembre 2022

En conclusion, alors que Southgate est un entraîneur qualifié, le style de jeu trop conservateur de son équipe sur le terrain freine l’équipe. Au lieu d’aller de l’avant et de déchaîner sa puissance, l’Angleterre recule continuellement et essaie de conserver une mince avance. C’est la chute ultime de Southgate et de l’équipe nationale d’Angleterre. On ne saura jamais de quoi l’équipe est capable quand le coach est trop pragmatique.