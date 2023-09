Southgate défend l’équipe d’Angleterre au milieu d’un examen « sans fin »

Gareth Southgate a déclaré qu’il serait « ridicule » pour l’Angleterre de subir une forte rotation contre l’Écosse et a défendu l’équipe du cycle de surveillance « sans fin » qui s’est poursuivi après son match nul contre l’Ukraine.

L’Écosse accueillera le match amical à Hampden Park mardi soir pour marquer le 150e anniversaire de la plus ancienne rencontre internationale au monde qui remonte à un match nul 0-0 en novembre 1872.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Maguire et Henderson mettent en lumière les problèmes de sélection de l’Angleterre

Southgate a le choix entre une équipe de 24 joueurs, mais a fortement laissé entendre qu’il s’en tiendra à la majorité de ceux qui ont joué un match nul 1-1 contre l’Ukraine en Pologne malgré une performance qui a suscité de nouvelles critiques sur leur jeu offensif.

« Nous devons trouver le bon équilibre en termes de fraîcheur physique », a déclaré Southgate lors d’une conférence de presse lundi. « Nous avons eu un jour de préparation en moins [than Scotland]. L’expérience, la découverte de certains joueurs, la victoire, le fait de bien jouer : ce sont les choses habituelles qu’on attend de nous avec l’Angleterre, en fait.

« Mais je pense que la première chose est que nous ne pouvons pas bricoler l’équipe parce que nous affrontons une équipe de haut niveau qui va être à fond et qui nous lance un véritable défi de haut niveau. Vous ne pouvez pas trop expérimenter. parce que ce serait ridicule. »

Gareth Southgate a défendu son équipe d’Angleterre après avoir reçu des critiques après le match nul 1-1 contre l’Ukraine. Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Le patron des Trois Lions a également été contraint de défendre les inclusions de Jordan Henderson et Harry Maguire malgré le fait que le premier ait fait une décision controversée au niveau du club en Arabie Saoudite et que le second n’ait joué que 23 minutes cette saison pour Manchester United.

Poussé par son point de vue sur la réaction au dernier résultat de l’Angleterre – qui les laisse toujours sur la bonne voie pour se qualifier pour l’Euro 2024 en tant que vainqueur du Groupe C, Southgate a souligné le match nul 1-1 de l’Italie contre la Macédoine du Nord – une équipe que l’Angleterre a battue 7-0. en juin.

« La réaction pour nous est la suivante : nous sommes en tête du groupe, je pense que nous sommes les meilleurs buteurs d’Europe », a ajouté Southgate. « Les garçons ont fait du très bon travail dans un environnement difficile. Nous savons que nos attaquants n’ont pas vraiment cliqué. Cela était en partie dû à la surface.

« Parfois, pour réaliser ces passes rapides et incisives, il suffisait d’une touche supplémentaire ou il y avait un petit rebond, donc je suis très conscient que je n’allais pas être trop dur dans mon examen interne des joueurs.

« De même, ce n’était pas le cas pour tout ce que nous avons fait. Nous devons être meilleurs et nous devons fixer un niveau élevé. Nous avons vu ce qui s’est passé dans notre groupe plus tard dans la soirée. Lorsque nous avons battu la Macédoine du Nord, les gens se sont interrogés. la qualité qu’ils avaient et le niveau de l’opposition.

« L’Italie y est allée et n’a pas pu remporter la victoire. Franchement, nous connaissons le cycle avec l’Angleterre. J’occupe ce poste depuis assez longtemps maintenant. C’est constant, c’est sans fin. Mais nous devons nous concentrer en interne sur ce qui est important pour nous. « .

Pendant ce temps, Kieran Trippier a déclaré qu’il ne pensait pas à la retraite internationale malgré ses 33 ans plus tard ce mois-ci.

« Je me sens bien en jouant à un niveau élevé », a-t-il déclaré. « Il ne m’est jamais venu à l’esprit quand je pense que je vais terminer. Je connais la concurrence à laquelle je suis confronté, ma réflexion tout au long de ma carrière est de donner le meilleur de moi-même. C’est tout ce que je peux faire.

« Chaque fois que je suis sollicité, je donne tout pour mon club et mon pays. Si je joue ou ne joue pas, je dois soutenir les joueurs autour de moi. Je n’ai jamais pensé si c’était mon dernier tournoi majeur. «

Southgate avait précédemment révélé qu’il avait dissuadé Kyle Walker de se retirer de ses fonctions en Angleterre, plus récemment après la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar.

Bien que la présence continue de Walker donne à Trippier un autre rival pour le poste d’arrière droit dans l’équipe d’Angleterre, le défenseur de Newcastle United a ajouté : « Moi et Walks avons une excellente relation. Et Trent [Alexander-Arnold] et Reece [James] — il y a beaucoup d’autres jeunes arrières droits qui arrivent.

« Moi et Walks nous connaissons depuis l’Euro des moins de 19 ans lorsque nous sommes allés ensemble en Ukraine. Nous avons joué ensemble à Tottenham, nous avons joué ensemble en Angleterre mais ce qui est bien, c’est que nous sommes probablement les plus proches du groupe.

« Il n’y a jamais d’amertume ou quelque chose comme ça. Nous nous soutenons tous si je joue, il joue, nous nous entraidons toujours, nous nous poussons toujours et c’est la compétition dans laquelle vous voulez vous améliorer. Il n’y a jamais de négativité, c’est toujours positif. »