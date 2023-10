Southgate choisira Henderson pour l’Angleterre malgré les huées de Wembley

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a maintenu son soutien à Jordan Henderson après que le milieu de terrain ait été hué lors de la victoire contre l’Australie vendredi, réitérant qu’il ferait des sélections sur la base de celui qui est le plus susceptible d’aider l’équipe à gagner et non de sa popularité.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse lundi s’il choisirait toujours Henderson si les quolibets continuaient, Southgate a été sans équivoque.

« Oui, à 100%. Je choisirai toujours les joueurs qui, à mon avis, sont les meilleurs pour représenter l’équipe, qui nous donnent les meilleures chances de gagner, à moins qu’il y ait quelque chose que je considère comme inapproprié », a déclaré Southgate.

« Dans ce cas, les gens peuvent être en désaccord avec la position de Jordan, ou avec sa décision, compte tenu de la position qu’il a prise dans le passé, de soutenir la communauté LGBT. Mais je ne pense pas que ce soit une raison pour ne pas le sélectionner et je ne pense pas que ce soit une raison pour ne pas le sélectionner. c’est une raison pour le huer. »

Southgate a ajouté plus tard: « Si je sélectionnais simplement un concours de popularité, alors notre équipe serait très très différente. »

Jordan Henderson a disputé 79 matches avec l’Angleterre depuis ses débuts en 2010. Robin Jones/Getty Images

Henderson a quitté Liverpool pour la Saudi Pro League en juillet pour un contrat de trois ans. Le passage à l’Arabie Saoudite, où l’homosexualité est illégale, a fait la une des journaux car Henderson est depuis longtemps un fervent partisan de la communauté LGBT.

Southgate a déclaré après le match de vendredi qu’il ne comprenait pas les huées, affirmant que cela « défie la logique ».

Mardi, il a expliqué cette position en disant : « Je ne comprends pas pourquoi nous huerions notre propre équipe.

« Je ne crois pas que ce soit un individu dont les valeurs et les principes ont changé, et je le soutiendrais contre presque tout le monde dans le pays en termes de ce qu’il défend, de ce en quoi il croit.

« Mais j’accepte que la décision d’aller jouer là-bas ne corresponde pas à cela. Il comprend cela, il l’accepte. »

Henderson lui-même a déclaré à Sky Sports qu’il avait l’intention de continuer à jouer pour son pays le plus longtemps possible.

L’Angleterre affrontera l’Italie à Wembley mardi lors d’un match revanche de la dernière finale du Championnat d’Europe en 2021.

Les hôtes ont trois points d’avance sur leurs visiteurs en tête du groupe de qualification. Une victoire de l’Angleterre suffirait à garantir sa place à l’édition 2024.