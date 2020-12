Penn State et Southern California, deux des plus grands noms du football universitaire, ne participeront pas à la saison de bowling, ont annoncé les écoles dans des communiqués samedi soir.

L’USC a déclaré que la décision de se retirer du jeu d’après-saison avait été « prise collectivement » par l’équipe médicale des chevaux de Troie, les joueurs, les entraîneurs et le directeur sportif Mike Bohn.

Cela est venu un jour après que les Trojans aient perdu contre l’Oregon dans le match pour le titre Pac-12. Les Ducks étaient un remplaçant pour Washington, qui a été forcé de quitter le jeu en raison de ses propres problèmes de COVID-19. Les Huskies ont également choisi de ne pas participer à la saison de bowling.

« Je suis incroyablement inspiré par nos joueurs et les sacrifices qu’ils ont consentis ces six derniers mois pour jouer le jeu qu’ils aiment », a déclaré l’entraîneur de l’USC, Clay Helton, dans un communiqué. «Ils ont fait tout ce que nous leur demandions de respecter les directives exigeantes qu’ils devaient suivre pour rester en sécurité et en bonne santé, qu’il s’agisse de tests quotidiens, de s’éloigner de leur famille et de leurs amis ou de s’entraîner de manière loin d’être idéale.

« Cela n’a pas été facile et il est difficile pour quiconque en dehors du programme de comprendre à quel point ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour eux. Nous partageons tous le désir de rester en bonne santé et d’être avec leurs proches pendant les vacances et je soutiens pleinement cette décision collective. «

OPINION:La Conférence Pac-12 a raté et déprécié son match pour le titre de football

GAGNANTS ET PERDANTS:L’Ohio State survit, l’Oklahoma remporte à nouveau le Big 12

UNE ANALYSE:Clemson obtient un autre titre de l’ACC, envoie un avertissement au terrain des séries éliminatoires

Penn State a déclaré que sa décision était dirigée par les joueurs et soutenue par AD Sandy Barbour et l’entraîneur James Franklin.

«Je ne pourrais pas être plus fier et encouragé par la façon dont notre équipe s’est comportée pendant cette saison sans précédent. L’une de nos quatre valeurs fondamentales est la volonté de se sacrifier, et nos étudiants-athlètes, entraîneurs et membres du personnel ont tous fait des sacrifices incroyables sur et hors du terrain pour nous permettre de concourir cette année », a déclaré Franklin. «Ces neuf mois ont été difficiles, mais nous sommes fiers de la façon dont nos étudiants-athlètes ont traversé ces moments difficiles. Comme vous le savez, nous comptons sur nos capitaines et notre conseil de direction pour donner une voix à notre équipe, et nos étudiants-athlètes ont fait le choix difficile de ne pas participer à un bol cette année afin de passer du temps avec leurs proches. Nous appuyons pleinement leur décision, sachant que cela fait plusieurs mois que nos étudiants-athlètes ont pu passer du temps avec leur famille et les défis qu’ils ont endurés, tant physiquement que mentalement. Ce sera l’occasion pour nos gars de rentrer chez eux, de voir de la famille et de se ressourcer pour le semestre de printemps.

Au moins 15 équipes FBS se sont retirées, y compris des écoles comme Virginia, Virginia Tech, Boston College, Florida State, Kansas State et Stanford.