Souther Interior YMCA amasse plus de 200 000 $ en vélo pour les enfants

Cycle for Strong Kids a rapporté de l’argent pour les enfants à faible revenu

Le YMCA de Southern Interior avait en tête un objectif ambitieux de 130 000 $ pour son événement annuel Cycle for Strong Kids.

Ils ont soufflé ce total hors de l’eau.

Un montant record de 204 000 $ a été amassé, ce qui aidera plus de 1 500 enfants locaux à accéder aux programmes du YMCA auxquels ils n’auraient pas pu accéder autrement, comme la garde d’enfants, les camps de jour, les cours de natation, les abonnements santé, les programmes sportifs et récréatifs.

170 coureurs ont participé à l’épreuve cycliste en plein air le 28 mai.

« Nous sommes complètement étonnés de voir à quel point notre communauté s’est mobilisée pour soutenir Cycle for Strong Kids », a déclaré Tammie Watson, vice-présidente du marketing et de la philanthropie au Y.

