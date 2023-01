Southampton vs Newcastle United diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour cet affrontement de la Coupe Carabao

Southampton vs Newcastle United diffusion en direct et aperçu du match, mardi 24 janvier, 20h GMT

À la recherche d’un Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Newcastle United (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Southampton vs Newcastle United est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Les demi-finales de la Coupe Carabao commencent alors que Southampton divertit Newcastle lors du match aller à St Mary’s, où les deux équipes espèrent prendre l’initiative et se rapprocher de Wembley.

Pour Southampton, ce match sert de brève distraction à leur sort en Premier League – l’équipe en difficulté de Nathan Jones soutient la table en ce moment – ​​et ils devraient être confiants après leur victoire choc 2-0 sur Manchester City en quart de finale. . Les Saints ont été deux fois battus en finale de la Coupe de la Ligue – le plus récemment en 2017, lorsqu’ils ont perdu contre Manchester United.

Newcastle, quant à lui, vise son premier trophée majeur depuis la FA Cup 1954/55. Les hommes d’Eddie Howe profitent d’une superbe campagne sur tous les fronts et n’ont perdu qu’une seule fois depuis août (une équipe fortement tournée s’est inclinée 2-1 en League One Sheffield mercredi au troisième tour de la FA Cup). Les Magpies n’ont atteint la finale de la Coupe de la Ligue qu’une seule fois auparavant, s’inclinant face à Manchester City en 1976 ; c’est leur première demi-finale de coupe nationale depuis la FA Cup 2004/05, qui les a vus battus 4-1 par Man United.

Le coup d’envoi est à 20h GMT.

Nouvelles de l’équipe

Les deux équipes sont allées avec des onze de départ à pleine puissance en quart de finale, alors attendez-vous à la même chose cette fois-ci.

Southampton n’a que deux absents pour blessure confirmés – Stuart Armstrong et Theo Walcott – mais Armel Bella-Kotchap, Juan Larios, Theo Walcott et Alex McCarthy restent tous incertains.

Newcastle, quant à lui, a trois joueurs écartés : Matt Targett, Jonjo Shelvey et Emil Krafth – qui est absent depuis la rupture de son ACL en août.

Former

Bien qu’il soit en bas de la Premier League, Southampton avait remporté trois victoires consécutives dans toutes les compétitions avant la défaite 1-0 de samedi en championnat à domicile contre Aston Villa. Ils ont cependant perdu trois de leurs quatre dernières sorties à St Mary’s en championnat et en coupe.

C’est un sac mitigé pour Newcastle depuis la Coupe du monde: ils en ont remporté quatre, trois nuls et perdu un dans toutes les compétitions. Néanmoins, ils continuent d’être solides à l’arrière, gardant une feuille blanche lors de neuf de leurs 10 derniers matches de championnat et de coupe.

Arbitre

Stuart Attwell sera l’arbitre de Southampton contre Newcastle United

Stade

Southampton vs Newcastle United se jouera à St Mary’s d’une capacité de 32 384 personnes à Southampton.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Southampton contre Newcastle United est à 20h00 GMT au mardi 24 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur ESPN aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour une action de la Carabao Cup, vos services nationaux à la demande ne fonctionneront malheureusement pas – le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo!). Vous ne pourrez pas le regarder, ce qui n’est pas idéal si vous avez payé un abonnement et que vous souhaitez toujours suivre l’action sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Mais l’aide est à portée de main. Pour contourner cela, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux T&C de votre diffuseur. Un VPN crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et ne bloquera pas automatiquement le service pour lequel vous avez payé. Toutes les informations entre les deux sont entièrement cryptées – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options d’un bon rapport qualité-prix et QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe Carabao

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les détenteurs des droits de la Carabao Cup au Royaume-Uni.

• ETATS-UNIS: ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffuse la Carabao Cup aux États-Unis. Vous pouvez obtenir un abonnement ESPN + pour 9,99 $ par mois ou économiser plus de 15% avec un plan annuel ESPN + à 99,99 $ par an

• Canada : la façon de regarder le football de la Coupe Carabao en 2022/23 est DAZN (s’ouvre dans un nouvel onglet)où un abonnement mensuel coûte 24,99 $.

• Australie et Nouvelle-Zélande : être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montre la Coupe Carabao en Australie et en Nouvelle-Zélande. Inscrivez-vous en Australie pour 19,99 $ par mois et en Nouvelle-Zélande pour 31,99 $ par mois.