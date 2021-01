Southampton a pris les devants tôt et a tenu bon contre Liverpool. Getty Images

Liverpool a ouvert la voie à Manchester United pour atteindre le sommet de la Premier League avec une défaite 1-0 à Southampton lundi.

Les Reds restent à égalité de points avec United après la défaite. Cependant, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer peuvent les dépasser lors de leur visite à Burnley le 12 janvier.

Southampton n’a pas perdu de temps à St.Mary’s, l’ancien attaquant de Liverpool Danny Ings piquant son ancienne équipe avec une superbe finition lobée après avoir été choisi derrière une défense de fortune de Liverpool par un coup franc de James Ward-Prowse à la deuxième minute.

Ce but marquait le 50e but de la carrière d’Ing en Premier League entre les séjours à Southampton (36), Burnley (11) et Liverpool (3).

Liverpool, qui, selon Jurgen Klopp, fabriquait de la « limonade » sur une récente série de mauvaises performances, n’a pas pu récupérer un résultat cette fois-ci, préparant le terrain pour que United prenne le contrôle de la ligue la semaine prochaine.

La victoire a propulsé Southampton à la sixième place avec 29 points en 17 matches – à égalité de points avec Tottenham, Manchester City et Everton qui ont tous au moins un match en main.

Après un match de troisième tour de la FA Cup contre Aston Villa vendredi, le prochain match de Liverpool en Premier League sera à domicile contre Man United le 17 janvier.

Southampton se rendra à Leicester le 16 janvier après avoir accueilli Shrewsbury en FA Cup sept jours auparavant.