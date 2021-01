Le détenteur de la FA Cup, Arsenal, a été exclu de la compétition au quatrième tour après une défaite 1-0 à Southampton samedi.

Le but contre son camp de Gabriel en première mi-temps était suffisant pour permettre à Southampton de remporter sa toute première victoire contre Arsenal en FA Cup.

Le résultat met fin aux six matches d’Arsenal invaincus toutes compétitions confondues.

Avant le match, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang avait voyagé mais n’était pas disponible pour jouer pour « des raisons personnelles ».

Southampton a commencé brillamment et James Ward-Prowse a failli marquer en cinq minutes, mais son corner a secoué la barre transversale.

L’ancien attaquant d’Arsenal, Theo Walcott, a également eu une opportunité quelques instants plus tard, mais il n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Bernd Leno.

Les hôtes ont pris une avance méritée après 24 minutes lorsque Gabriel a dévié dans un centre bas de Kyle Walker-Peters.

Arsenal s’est amélioré en seconde période et Rob Holding a eu de bonnes chances d’égaliser sur corner mais n’a pas réussi à atteindre la cible.

Les deux équipes étaient sur le point de marquer après l’heure lorsque Walcott a flambé à bout portant tandis qu’Eddie Nketiah a réalisé un bel arrêt de Fraser Forster.

Nketiah n’a pas réussi à marquer avec une chance décente dans le temps d’arrêt et Southampton a tenu bon. Ils affronteront les Wolves au cinquième tour de la FA Cup en février.

« Nous avons eu en première mi-temps plus de punch et plus de puissance », a déclaré le manager de Southampton Ralph Hasenhuttl à BT Sport. « En seconde période, c’est normal qu’ils aient un ascenseur. Nous devons marquer le deuxième but.

« Nous avons fait une ou deux occasions – Shane Long aurait dû obtenir un penalty. Nous avons eu des victoires de balle tôt, mais notre dernière prise de décision n’a pas toujours été la meilleure. En général, notre travail sans ballon était bon. C’était une bonne équipe. performance aujourd’hui. «

C’était la troisième des quatre dernières saisons où Arsenal n’a pas réussi à se qualifier pour le cinquième tour de la compétition.

« Vraiment triste d’être hors de la compétition », a déclaré Arteta à BT Sport après le match. « Déçu d’être sorti et de la façon dont nous avons concédé. Nous avons eu des problèmes en première mi-temps et des erreurs non forcées en raison de la haute presse qu’ils font.

« En seconde période, nous avons eu deux ou trois grosses occasions mais pas assez. C’était un match égal. En première période, ils ont remporté beaucoup de balles en deuxième période. En seconde période, nous avons ajouté plus de qualité.

« Nous sommes devenus plus dominants et avons créé des opportunités, mais ce n’était pas suffisant. » Nous cherchons dans le marché et voyons ce que nous pouvons faire. «