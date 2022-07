Southampton veut 40 millions de livres sterling pour la cible de Manchester United, Kyle Walker-Peters – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de mardi…

DAILY MIRROR

Manchester United a été informé qu’il devrait débourser 40 millions de livres supplémentaires pour conclure un accord avec Kyle Walker-Peters cet été.

Chelsea cherche à se débarrasser de Ross Barkley avant la saison qui approche à grands pas.

Kyle Walker-Peters intéresse Man Utd





Birmingham est sur le point d’annoncer cette semaine que l’ancien attaquant argentin Maxi Lopez et l’homme d’affaires Paul Richardson ont accepté de prendre la relève.

Les espoirs d’Arsenal de décrocher la star lyonnaise Lucas Paqueta ont reçu un énorme coup de pouce, l’équipe de Ligue 1 ayant abandonné ses exigences excessives.

Nuno Tavares aurait rejeté un transfert de prêt à Marseille cet été, Arsenal souhaitant déplacer le défenseur avant la fin de la fenêtre de transfert.

LE GARDIEN

Oleksandr Zinchenko doit passer un examen médical cette semaine pour terminer son transfert de 30 millions de livres sterling de Manchester City à Arsenal après avoir accepté les conditions personnelles d’un contrat jusqu’en 2026.

COURRIER QUOTIDIEN

Erik ten Hag s’est entretenu avec Sir Alex Ferguson de son nouveau poste de patron de Manchester United, a révélé le Néerlandais.

Billy Gilmour est prêt pour une autre période de prêt loin de Chelsea après avoir été libéré de l’équipe d’entraînement de pré-saison de la première équipe, l’ancien manager Frank Lampard étant intéressé à le faire venir à Everton.

Aaron Ramsey est en pourparlers avec la Juventus pour régler la dernière année de son contrat et lui permettre de signer gratuitement pour un autre club.

Marco Asensio, Dani Ceballos et Takefusa Kubo sont parmi les noms les plus importants de la liste des huit joueurs indésirables du Real Madrid.

Fulham, nouvellement promu, a décidé de signer l’ailier de Burnley Maxwel Cornet.

Mikel Arteta est déterminé à briser la malédiction de la capitainerie d’Arsenal après des années de cirque entourant le brassard.

LES TEMPS

West Ham United est de plus en plus confiant de signer Jesse Lingard et a soumis une offre de 30 millions de livres sterling pour Armando Broja de Chelsea.

Dharmesh Sheth fait le point sur le transfert des cibles de West Ham Armando Broja, Gianluca Scamacca, Amadou Onana et Jesse Lingard



Les clubs de Premier League sont prêts à accepter une interdiction volontaire du parrainage de maillots par les sociétés de paris mais sous réserve de certaines conditions et d’une période de transition.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Erik ten Hag a suggéré qu’il pourrait construire son équipe de Manchester United autour de Cristiano Ronaldo et a évoqué la perspective de garder la star instable du Portugal pendant les deux prochaines années.

Aston Villa risque de perdre des millions de livres en frais de transfert après que Carney Chukwuemeka a rejeté les propositions de contrat visant à prolonger son contrat à Villa Park.

Le nouveau milieu de terrain de Crystal Palace, Cheick Doucoure, est victime de chantage et de tentative d’extorsion, a affirmé son avocat.

QUOTIDIEN EXPRESS

Leeds aurait abandonné sa poursuite du transfert de Charles De Ketelaere car l’attaquant du Club de Bruges préférerait passer à l’AC Milan.

LE SOLEIL

Frenkie de Jong a clairement balayé Barcelone après avoir “aimé” une publication Instagram qui critiquait ouvertement le club.

Manchester City a finalisé la signature du prodige d’Everton Emilio Lawrence, selon des informations.

Le Paris Saint-Germain tentera d’arracher le défenseur de Séville Jules Kounde sous le nez de Chelsea, selon des informations.

Liverpool aurait identifié la star rennaise Martin Terrier en remplacement de Roberto Firmino.

Manchester United et Chelsea seraient sur le point d’entrer dans une bataille de transfert pour Endrick, le prodige brésilien de 15 ans.

West Ham se rapprocherait d’un triple transfert sensationnel avec Jesse Lingard et Amadou Onana prêts à rejoindre Armando Broja.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

La star très appréciée de St Mirren, Dylan Reid, a refusé de rejoindre le Celtic après des pourparlers.

SOLEIL ÉCOSSAIS

L’ancien gardien des Rangers Lionel Charbonnier a déclaré que Fashion Sakala rejoindrait son autre ancien club d’Auxerre.