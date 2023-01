Southampton reste au plus bas après la défaite contre Fulham

Southampton terminera l’année au plus bas de la Premier League et devra se battre pour sa survie après avoir concédé un but tardif pour glisser vers une défaite 2-1 contre Fulham samedi.

Le nouveau manager Nathan Jones semblait prêt à marquer son premier point en charge jusqu’à ce que la puissante frappe de Joao Palhinha rétablisse l’avance de Fulham à la 88e minute.

Aleksandar Mitrovic a ensuite eu une pénalité de temps d’arrêt sauvée par le gardien de but de Southampton Gavin Bazunu, mais le mal a été fait alors que les Saints ont subi une cinquième défaite consécutive en championnat.

Le superbe coup franc du capitaine de Southampton James Ward-Prowse à la 56e minute semblait assurer un match nul qui aurait soulevé son côté du pied de la table.

Il s’est racheté après avoir marqué du mauvais côté à la 32e minute en déviant la frappe de Joao Palhinha dans son propre but, mais ce fut en vain.

Southampton a 12 points en 17 matchs tandis que Fulham est entré dans le top sept avec 25 points.

