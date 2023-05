Southampton relégué de l’EPL après la défaite de Fulham

Southampton sera officiellement relégué de la Premier League à la fin de la campagne en cours.

Les Saints ont appris leur sort après une défaite 2-0 à domicile contre Fulham samedi. Ils sont le premier club anglais de haut vol à être relégué cette saison.

Fulham a mis la pression grâce à un but de Carlos Vinicius quelques minutes seulement après le début de la seconde mi-temps. Les hôtes avaient un but exclu pour hors-jeu quelques instants seulement avant le but de l’attaquant brésilien.

Aleksandar Mitrovic a essentiellement mis le dernier clou dans le cercueil des Saints avec le deuxième but du match de son équipe à la 72e minute.

Différents entraîneurs, mêmes résultats pour les Saints

Les Saints vont désormais descendre au Championship après 11 saisons consécutives dans l’élite. Les cuivres de l’équipe ont tenté d’apporter des changements tout au long de la campagne pour sauver le club, mais cela a échoué. Trois entraîneurs-chefs différents ont pris en charge le club de la côte sud au cours de la saison.

Néanmoins, Southampton chute après avoir échoué à remporter une victoire en championnat depuis le 4 mars. Il s’agit d’une séquence de 11 matchs au total. Ils n’ont réussi à prendre qu’un seul point lors de leurs huit derniers matchs. Au total, les Saints n’ont remporté que six matchs sur 36 jusqu’à présent au cours de la saison 2022/23.

Les joueurs des Saints restent sur le terrain après la défaite

Après la défaite décevante à domicile, les joueurs des Saints sont restés sur le terrain du Saint Mary’s Stadium pour remercier et s’excuser auprès des supporters. Bien que les tribunes aient été essentiellement à moitié vides, les supporters restants se sont mélangés à des huées et des applaudissements alors que les joueurs se déplaçaient dans l’arène.

Relégué prochainement, James Ward-Prowse pourrait très bien quitter l’équipe cet été. Le capitaine du club est l’un des meilleurs tireurs de coups francs d’Europe et aura de nombreux prétendants. Tottenham Hotspur, Newcastle et West Ham seraient intéressés par le milieu de terrain anglais.

Crédit photo : IMAGO / Colorsport