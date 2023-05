Southampton relégué avec défaite à domicile contre Fulham sous le regard du Premier ministre Rishi Sunak

Le Premier ministre Rishi Sunak était tout sourire dans la loge du réalisateur devant Southampton contre Fulham à St. Mary’s, mais il n’y a pas eu de résultat heureux pour les Saints dans une défaite 2-0 qui a confirmé leur relégation au championnat samedi.

Sunak, originaire de Southampton, était en ville pour le match de Premier League de samedi et avait l’air de bonne humeur alors qu’il discutait avec son entourage avant le match.

Southampton avait besoin d’une victoire pour avoir une chance d’éviter la chute avec seulement trois matches à jouer et les Saints sont entrés à égalité à la pause.

Mais les buts en seconde période de Carlos Vinicius et Aleksandr Mitrovic ont condamné le club de la côte sud à une 24e défaite en 36 matchs de Premier League cette saison et signifie qu’ils joueront au football de championnat la saison prochaine.

Les Saints, qui ont eu trois managers dans une campagne désastreuse, sont maintenant presque certains de finir également en bas du tableau.

Avec deux matchs à jouer, ils occupent la dernière place avec seulement 24 points, six points derrière Leicester, 19e, après avoir disputé un match de plus que les Foxes et avec une différence de buts largement inférieure.

Southampton est revenu en Premier League en 2012 et a été dans l’élite au cours des 11 dernières saisons, mais devra maintenant revenir en arrière après ce dernier revers.