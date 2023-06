Southampton nomme Russell Martin comme nouveau manager pour un contrat de trois ans | Nouvelles du football

Russell Martin a été nommé nouveau manager de Southampton pour un contrat de trois ans.

Martin sera immédiatement chargé de ramener le club en Premier League via une promotion du championnat la saison prochaine.

L’équipe de Martin à Swansea a terminé à la 10e place du deuxième niveau la saison dernière après avoir terminé sa campagne avec une séquence de neuf matchs sans défaite, qui comprenait des victoires contre West Brom et Norwich City.

Le nouveau patron des Saints a déclaré sur le site officiel du club : « C’est un privilège d’accepter cette opportunité à Southampton, un club avec une histoire aussi longue et riche.

« Mon objectif est de ramener ce club à sa place – dans l’élite du football anglais. Je suis prêt pour ce défi et je donnerai tout pour atteindre cet objectif et donner aux supporters une équipe qui les rend fiers. Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte que les travaux commencent. »

Le président de Southampton, Henrik Kraft, a ajouté : « Nous sommes extrêmement ravis d’accueillir Russell à Southampton. Russell a été le candidat qui s’est démarqué tout au long de notre processus de recrutement et nous sommes convaincus que ses solides antécédents, ainsi que le leadership expérimenté de notre nouveau directeur du football, Jason Wilcox, produiront d’excellents résultats. »

Le communiqué officiel du club a ajouté que les annonces concernant le personnel d’entraîneurs et les plans de pré-saison seraient confirmées en temps voulu.

Martin a verbalement accepté de rejoindre les Saints de Swansea en mai, mais les pourparlers sur la compensation entre les clubs se sont prolongés.

Cela était en partie dû à l’argument de Swansea sur la question de savoir si Southampton devait être considéré comme un club de Premier League ou de championnat lors de leur approche.

Les Swans ont fait allusion à la disparité dans la déclaration de leur club, qui se lisait comme suit : « Le club est fermement convaincu que nous devons une indemnisation complète pour Russell, et nous continuerons à travailler avec diligence et stratégie pour protéger les meilleurs intérêts du club.

« Swansea City tient à exprimer ses remerciements à Russell pour son travail pendant son séjour à SA1.

« Le club informera les supporters concernant un nouveau personnel d’entraîneurs pour l’équipe première en temps voulu. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sue Smith, de Soccer Saturday, examine où les choses ont mal tourné pour Southampton cette saison, tandis que Lee Hendrie doute que Russell Martin soit l’homme idéal pour diriger un renouveau sur la côte sud.



Swansea se rapproche de la nomination de Michael Duff de Barnsley en remplacement de Martin. Les joueurs reprennent l’entraînement de pré-saison vendredi.

Le mois dernier, Southampton a annoncé que Ruben Selles quitterait le club à l’expiration de son contrat fin juin.

Selles a été nommé jusqu’à la fin de la saison suite au limogeage de Nathan Jones après seulement quelques mois à la tête, mais n’a pas pu garder le club en Premier League.

L’Espagnol a déclaré qu’il souhaitait obtenir le poste de manière permanente et diriger les Saints dans le championnat la saison prochaine, mais qu’il ne voulait pas travailler sous un nouveau manager.

Southampton relégué – qu’est-ce qui a si mal tourné ?

Southampton est un club de football accablé par les troubles et les conflits. Il en est ainsi depuis leur zénith européen sous Ronald Koeman – une extension du beau travail que Mauricio Pochettino avait entrepris au cours des deux saisons précédant son arrivée.

Les saints sont loin du club dont le Néerlandais a hérité en 2014. Et à une certaine distance de l’endroit où ils s’attendaient eux-mêmes à être après s’être brièvement imposés comme l’une des équipes de la première moitié de la Premier League.

Une histoire qui s’est embrouillée avant d’atteindre sa conclusion de conte de fées.

En effet, le sort de Southampton est un peu comme un « il était une fois », moins la fin heureuse. Une série de points de pincement sans le confort de la résolution.

En savoir plus sur la façon dont Southampton s’est retrouvé relégué au championnat…