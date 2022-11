Southampton nomme Nathan Jones comme nouveau manager

Après avoir licencié Ralph Hasenhüttl plus tôt dans la semaine, Southampton a embauché son nouveau manager. Le club a nommé Nathan Jones jeudi pour prendre les rênes du club de la côte sud. Jones, 49 ans, était récemment le patron de Luton Town. Le Gallois a remporté le prix du manager de la saison du championnat EFL avec le club pour la campagne 2021/22.

Luton Town est passé de la 12e place du classement en 2020/21 à la sixième la saison dernière. L’ancien club de Jones occupe actuellement la neuvième place du classement dans l’une des ligues de football les plus compétitives d’Europe.

Le manager a donné sa première interview peu de temps après avoir accepté le rôle avec Southampton. “Je suis vraiment fier d’avoir cette opportunité”, a déclaré Jones. “Je connais beaucoup de choses sur le club depuis l’époque de The Dell, jusqu’à venir ici à St Mary’s, et c’est un club de football merveilleux.”

“Beaucoup de membres de ma famille sont des fans de Southampton, ce qui n’aide pas à moitié, et je suis vraiment, vraiment fier d’avoir cette opportunité, et j’ai vraiment hâte de commencer.”

“Évidemment, je voulais manager en Premier League, j’en rêvais depuis que je suis entraîneur ou manager, mais ce club en particulier – à cause de la façon dont il est géré, à cause de la structure, à cause de la façon dont ils regarder plus loin que les simples résultats – ça me plaît vraiment.

Southampton recrute un nouveau manager dans la zone de relégation

Les Saints se retrouvent actuellement dans la zone de relégation pour le moment. Assis 18e du classement de la Premier League, Southampton n’a remporté que trois victoires en 14 matches de championnat au cours de la campagne en cours.

Des rapports ont fait surface après le limogeage de Hasenhüttl selon lesquels les joueurs et les officiels avaient perdu confiance en leur ancien entraîneur. L’Athletic a affirmé que les joueurs des Saints étaient même allés au conseil d’administration la saison dernière avec des inquiétudes concernant l’entraîneur. Finalement, le club a décidé de retirer son ancien manager après une série de mauvais résultats.

Jones devra maintenant essayer de redresser le navire et de garder Southampton en Premier League. L’embauche arrive à point nommé étant donné que la pause de la Coupe du monde approche.

Southampton n’a qu’un match avant la fermeture de la ligue pour le prochain tournoi. Bien que ce match soit contre Liverpool, Jones bénéficiera alors de temps supplémentaire avec ses joueurs avant leur prochain match fin décembre.

PHOTO : IMAGO / Sportimage